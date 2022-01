Spider-Man : la pire peur d’Alfred Molina pendant le tournage

le Univers cinématographique Marvel prouvé qu’il pouvait donner encore plus que ce que les fans de la franchise de super-héros attendent. Est-ce avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils ont présenté une distribution phénoménale qui combine le meilleur des trois générations de l’histoire du cinéma. Et parmi les acteurs, il est réapparu Alfred Molina dans la peau de Docteur poulpe pour gagner les applaudissements du public mondial.

Attention aux spoilers ! Dans le dernier film de Spider-Man avec Tom Holland, un sort incontrôlable par Docteur étrange ramené tous ceux qui savent que Peter Parker est Spider-Man. En ce sens, Otto Octavius ​​est revenu se battre avec son ennemi bien qu’il trouve qu’en réalité, il a l’air très différent du jeune homme qu’il a connu.

Avec l’excuse de multivers, Alfred Molina figurait dans la première bande-annonce publiée par Sony Pictures et Marvel. C’est ainsi que Doc Ock a fait son retour en tant que méchant emblématique qui a gagné l’affection du public dès sa première apparition dans Spiderman 2, dirigée par Sam Raimi et mettant en vedette Tobey Maguire en 2004. Cependant, son expérience sur le plateau lui a apporté une peur constante qu’il a dû surmonter.

En dialogue avec FilmIsNow, l’acteur britannique a expliqué : « Ce que j’ai trouvé merveilleux dans le deuxième film de la première trilogie, c’est qu’ils ont donné à Doc Ock ce merveilleux moment de rédemption. Et comme tous les grands méchants de l’univers Marvel, il est devenu un méchant à contrecœur ou presque par accident.”. Et j’ajoute : « Sentez-vous que quand Jon watts a décrit ce qui serait la première apparition d’Octopus dans Spider-Man: No Way Home, il savait que ce serait un moment d’émerveillement”.

Il a ainsi révélé quelle était sa plus grande insécurité lors du tournage : «Je voulais m’assurer que j’étais au bon endroit en termes d’acteur.il était donc utile de revenir en arrière et de regarder Spider-Man 2”. Molina a conclu : «En même temps, c’est un autre réalisateur, un autre film, il a une autre fraîcheur. Je ne voulais pas revenir en arrière et reproduire ce que nous avions fait avant. Pour moi c’était important d’arriver comme si c’était la première fois”.

