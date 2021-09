Wedding Crashers 2 s’effondre après la signature d’Owen Wilson pour le manoir hanté de Disney

Pour les fans qui espéraient voir Crashers de mariage 2 avec le retour d’Owen Wilson et de Vince Vaughn, cette nouvelle peut s’avérer plutôt décevante. Après que les stars du film aient taquiné la suite pendant des années, les choses commençaient enfin à sembler plutôt bonnes quant à ses chances. Le projet avait même obtenu l’approbation de Warner Bros. avec l’intention d’annoncer officiellement la suite très bientôt, mais le projet se serait effondré à la dernière minute grâce à Disney Le manoir hanté.

Puck rapporte que Toby Emmerich et Richard Brener de Warner Bros. avaient travaillé dur pour obtenir Crashers de mariage 2 développé. Ils avaient même réussi à convaincre le réalisateur original David Dobkin de revenir et de diriger la suite, avec les stars originales Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams et Isla Fisher. Wilson et Vaughn auraient gagné 10 millions de dollars chacun pour la suite avec Dobkin également sur le point de gagner un gros salaire.

Fabrication sur Crashers de mariage 2 devait commencer en Géorgie et à Porto Rico, les acteurs et l’équipe cherchant même un logement dans ces régions. Selon le nouveau rapport, le projet s’est arrêté lorsque Jim Berkus d’UTA a informé le reste de l’équipe qu’Owen Wilson se retirait après avoir signé pour le prochain film de Disney. Maison hantée refaire. Cette décision aurait « surpris tout le monde », car l’accord avec Disney est intervenu juste avant l’arrivée du script final.

En regardant le bon côté des choses, cela ne signifie pas nécessairement que Wedding Crashers 2 est mort dans l’eau. Au moins, cela signifie simplement que cela n’arrivera pas de si tôt. Il y a toujours la possibilité que l’équipe se rassemble pour tourner la suite après Maison hantée est enveloppé. Le problème, c’est qu’il pourrait être difficile d’avoir à nouveau tout le monde sur le même horaire, car il n’était probablement pas facile de faire la queue la première fois.

De retour en juin, Owen Wilson personnellement confirmé qu’il y avait des plans pour développer Crashers de mariage 2. Il a dit qu’un script était en place et qu’il en avait « parlé » avec le réalisateur David Dobkin et Vince Vaughn. À cette époque, la suite n’était pas officiellement éclairée, bien que la mise à jour de Wilson sur ses progrès semblât optimiste.

« Oui, il y a un script et David Dobkin – qui a réalisé le premier – a travaillé dessus, et nous en avons parlé », a déclaré Wilson à Collider. « Ça a été sympa de parler à Vince, et c’est l’un de ces films qui semblaient vraiment connecter avec les gens. Si nous pouvons proposer quelque chose que nous pensons être génial, alors je suis sûr que nous le ferons. »

Wilson a ajouté : « Quelqu’un a dit [it might start shooting in] août, et je ne vois pas cela se produire. Je pense qu’avant tout, il s’agit de s’assurer que tout le monde sent que nous avons une belle histoire. »

Nous n’aurons peut-être pas d’autre Crashers de mariage, du moins pas pour l’instant. Pendant ce temps, les fans peuvent découvrir Owen Wilson quand il joue dans le prochain film de Disney Maison hantée film, qui met également en vedette Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield et Rosario Dawson. Justin Simien réalise ce film en utilisant un scénario de Katie Dippold. Le tournage devrait débuter en octobre. Cette nouvelle nous vient de Puck.

