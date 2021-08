55 paroles emblématiques de Billie Eilish Happier Than Ever qui feraient des légendes Instagram parfaites

Votre guide complet des meilleures paroles de l’album Happier Than Ever de Billie Eilish.

Le deuxième album studio de Billie Eilish Plus heureux que jamais est officiellement là et nous sommes absolument obsédés par chaque morceau.

Le dernier projet de Billie comprend les singles à succès ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’, ‘Lost Cause’ et ‘NDA’ aux côtés de 11 autres chansons. L’album a également été co-écrit et produit par Billie avec son frère aîné Finneas O’Connell (connu professionnellement sous le nom de FINNEAS) tout comme QUAND NOUS NOUS SOMMES TOUS, O ALLONS-NOUS ?

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans ont examiné les paroles et la signification de toutes les pistes sincères et ont découvert que chaque piste contient le matériel parfait pour les légendes Instagram. Heureusement, nous avons fait tout le gros du travail pour vous et passé au peigne fin chaque Plus heureux que jamais suivez toutes les meilleures paroles pour que vous n’ayez pas à le faire. Alors, allons-nous? Voici les meilleures paroles de l’album de Billie Eilish Plus heureux que jamais pour vos légendes Instagram.

Car quand tu es au fond de tes sentiments…

« J’aurais aimé que quelqu’un me dise que je ferais ça tout seul. » – ‘Vieillir’

« Je vieillis, j’en ai plus sur les épaules. » – ‘Vieillir’

« Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception ? » – « Pas ma responsabilité »

« Je ne suis pas sur le point de me reconcevoir maintenant, n’est-ce pas ? » – ‘Surchauffe’

« Dans mes rêves, je semble être plus honnête. » – « La comète de Halley »

« Je pense donc je suis. » – ‘Donc je suis’

« J’étais doué pour ne rien ressentir, maintenant je suis désespéré. » – « La comète de Halley »

Pour vos pièges à soif les plus scandaleux…

« Les étrangers semblent me vouloir plus que quiconque avant. » – ‘Vieillir’

« Tu ne peux pas m’abandonner. » – ‘NDA’

« Beaucoup de choses peuvent arriver dans le noir. » – ‘Billie Bossa Nova’

« Tu sais que j’ai besoin de toi pour l’ocytocine. – ‘Ocytocine’

« Tu ferais mieux de verrouiller ta porte et de me regarder un peu plus. » – ‘Billie Bossa Nova’

« Au moins, je lui ai donné quelque chose pour lequel il peut pleurer. – ‘NDA’

« Je n’ai pas changé mon numéro, je lui ai fait fermer sa bouche (sa bouche). » – ‘NDA’

« Tu sais que j’aime le frotter comme une lotion. » – ‘Ocytocine’

Pour quand tu traverses une rupture…

« Je pensais que tu aurais fini par grandir, mais tu m’as prouvé le contraire. – ‘Cause perdue’

« Je crains que ce soit ce que je vais toujours ressentir. » – « Fantastique masculine »

« Je t’ai envoyé des fleurs / Tu t’en souciais même ? » – ‘Cause perdue’

« Quand je suis loin de toi, je suis plus heureux que jamais. » – ‘Plus heureux que jamais’

« Je pensais que j’étais spécial. » – « Votre pouvoir »

« Je ne peux pas le reprendre une fois qu’il a été mis en mouvement. » – ‘Ocytocine’

« Je pensais que tu avais ta merde ensemble, mais bon sang, j’avais tort. – ‘Cause perdue’

Pour quand vous voulez juste poster votre selfie et GO…

« Donnez-moi un jour ou deux pour penser à quelque chose d’intelligent. » – ‘Plus heureux que jamais’

« Au sommet du monde, mais votre monde n’est pas réel. » – ‘Donc je suis’

« J’ai pensé à mon avenir mais je le veux maintenant. » – ‘NDA’

« Je ne supporte pas le dialogue. » – « Fantastique masculine »

« Sors mon joli nom de ta bouche. » – ‘Donc je suis’

« Tout le monde meurt, c’est ce qu’ils disent. » – ‘Tout le monde meurt’

« L’amour quand il vient sans avertissement. » – ‘Billie Bossa Nova’

« Tu n’es rien d’autre qu’une cause perdue. » – ‘Cause perdue’

Pour quand vous voulez détourner votre ex…

« Je n’ai pas changé mon numéro, j’ai seulement changé en qui je crois. » – ‘Je n’ai pas changé mon numéro’

« J’aime que tu sois en colère contre mon texto. » – ‘Je n’ai pas changé mon numéro’

« Tu as tout gâché bien. » – ‘Plus heureux que jamais’

« Ne t’en prends pas à moi / je n’ai plus de sympathie pour toi. » – ‘Je n’ai pas changé mon numéro’

« Laisse-moi tranquille. » – ‘Plus heureux que jamais’

« Je me demandais si tu savais que ce jour était la goutte d’eau pour moi. – ‘Cause perdue’

« Si vous pouviez tout reprendre, le feriez-vous ? » – « Votre pouvoir »

« Tu n’as pas pu me sauver mais tu ne peux pas me laisser partir. » – ‘NDA’

Pour quand vous voulez applaudir les ennemis…

« Voudriez-vous que je sois plus petit, plus faible, plus doux, plus grand ? – « Pas ma responsabilité »

« Tu pensais que j’arriverais en limousine ? Non. – ‘NDA’

« Si je perds les couches, je suis une salope. » – « Pas ma responsabilité »

« Je sais que tu penses que tu es un hors-la-loi. – ‘Cause perdue’

Pour quand vous essayez d’attirer l’attention de votre béguin…

« Mais il y a quelque chose dans ton apparence ce soir. » – ‘Billie Bossa Nova’

« Je veux te faire du mal. » – ‘Ocytocine’

« Je t’aimais alors, et je t’aime maintenant. » – « Fantastique masculine »

« Je peux avoir envie de toi, mais tu n’as pas besoin de savoir. » – ‘NDA’

« Si vous ne priez que le dimanche / Pourriez-vous venir chez moi lundi ? » – ‘Ocytocine’

« Tu es sacré et ils sont affamés. » – ‘AILE D’OR’

« J’aurais aimé que tu sois à moi. – ‘Cause perdue’

« Je te verrai dans quelques années. » – ‘Mon avenir’

« Je vais te réclamer comme un souvenir. » – ‘AILE D’OR’

Pour vos photos de groupe…

« Tu n’en as pas marre de poser pour des photos. » – ‘Surchauffe’

« Je ne parle pas de toi sur Internet. » – ‘Plus heureux que jamais’

« Nous faisons juste semblant d’aller bien. » – « Fantastique masculine »

« Ils vont te dire ce que tu veux entendre. » – ‘AILE D’OR’

