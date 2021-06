Tobey Maguire et Andrew Garfield arrivent dans le MCU en tant que Spider-Man grâce à Loki ?

Depuis la fabrication de Spider-man 3, la nouvelle suite du personnage dans le Univers cinématographique Marvel, les premières rumeurs de multivers. Cette possibilité a été rendue possible grâce au lancement de Spider-Man : un nouvel univers, qui nous a montré différentes versions du super-héros, puis différents médias américains ont commencé à rapporter les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cela peut-il arriver avec Loki ? Découvrez cette théorie !

Comme nous savons, Maguire a donné vie à la figure dans les trois films réalisés par Sam Raimi au début du siècle. L’idée était de faire un quatrième film, mais pour différentes raisons créatives et la société de production, cela n’a pas été réalisé et l’acteur a dit au revoir. Quelques années plus tard, c’était Garfield qui portait le costume rouge et bleu des deux longs métrages de Marc Webb, mais son troisième volet a également été écourté et il était temps de Tom Holland, mais dans le MCU.

Dans la série de Loki, disponible exclusivement pour Disney+, on voit que le TVA (Temporal Variation Authority) vise à contrôler la chronologie. Cependant, Dame Loki (ou Sylvie / Enchanteresse) est la variante qui change la donne et ouvre des réalités différentes, nous supposons donc que le multivers commence à être un protagoniste important au sein de la franchise.

+ Pourquoi Tobey Maguire et Andrew Garfield peuvent-ils apparaître grâce à Loki ?

L’endroit Le Direct rappelle que dans les premières minutes de l’épisode 2, les agents de TVA se réunissent pour discuter de la variante qui provoque le chaos sur la timeline. Là, Mobius précise que les différentes variantes ne ressemblent pas à Tom Hiddleston. Chaque version de Loki que nous avons vue était de toutes formes et tailles, sans distinction de sexe ou ressemblant à un humain..

Compte tenu de cela, Ils assurent que le programme nous explique le fonctionnement du multivers, et c’est pourquoi nous aurons trois Spider-Man nommés Peter Parker, mais avec des traits, des types de corps et même des capacités différents, comme les tireurs de toile d’araignée organiques de Maguire.. En fait, tous les parents de chaque version sont également différents dans des univers séparés, il est donc utile de croire cette théorie.

Pour le moment, ce n’est rien de plus qu’une théorie très bien élaborée qui augmente le battage médiatique concernant le croisement entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais il ne fait aucun doute que les fans prennent n’importe quel détail et espèrent que le MCU exaucer vos souhaits. nous aurons toutes les réponses 17 décembre, avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.