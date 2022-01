When We Were Young : Le festival emo auquel participeront My Chemical Romance et Paramore

Il n’y a pas de meilleur moment pour être emo (ou l’avoir été), car tous ces adolescents qui se sont sentis familiers avec l’expression « Ce n’est pas une scène, c’est un mode de vie », ils pourront revivre leur jeunesse avec le festival »Quand nous étions jeunes », où des groupes comme My Chemical Romance, Paramore et Avril Lavigne.

Grâce aux réseaux sociaux, l’affiche de l’événement a été partagée, où les noms de groupes tels que Apportez-moi l’horizon, AFI, The Used, Bright Eyes, Jimmy Eat World, parmi tant d’autres, qui ont joué un rôle clé dans le mouvement emo des années 2000.

Le concert est prévu samedi 22 octobre 2022 à Las Vegas, et la prévente des billets débutera ce vendredi 21 janvier. Les prix des billets varient de 224,99 à 499,99 dollars (de 4 589 pesos à 10 198 pesos). Les horaires du festival seront de 11h00 à 23h00.

Même si Ma romance chimique il s’est limité à partager l’annonce sur ses réseaux sociaux, d’autres groupes tels que Paramore, mené par Hayley Williams, ont dédié un message à leurs fans exprimant leur plaisir de revenir sur scène et ont été reconnaissants pour l’affection envers le groupe.

Le festival a fait sensation sur les réseaux, où diverses personnes se sont souvenues à travers les chansons emblématiques de ces groupes comme »Bienvenue à la Black Parade », »Helena » ou »Missery Bussines ».

My Chemical Romance a été formé en 2001 par le chanteur Gérard Way, le bassiste Mikey Way Oui les guitaristes Ray Bull Oui Franck Iéro. Il est considéré par beaucoup comme les précurseurs du mouvement »emo », puisque son mélange de style et de substance dans son son et ses paroles, ainsi que la présence d’un leader aussi charismatique, ont fait du groupe un phénomène mondial, impactant le la vie de millions d’adolescents.