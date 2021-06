Serj Tankian partage une étonnante composition classique de 24 minutes

Serj Tankian, leader et chanteur du groupe System of a Down, ne cesse d’étonner ses fans par ses démonstrations variées de créativité. La plus récente a été réalisée à travers « Disarming Time : A Modern Piano Concerto », une nouvelle pièce expérimentale d’une durée totale de 24 minutes, créant une véritable épopée classique pour l’ère moderne.

Après avoir anticipé l’arrivée de cette composition pendant toute une semaine, Tankian a présenté cette chanson dans le cadre de la prochaine sortie de « Cool Gardens Poetry Suite », un EP qui présentera quatre chansons entrecoupées de sections parlées de « Cool Gardens », Le nouveau livre de poésie écrit par le leader de System of a Down.

A propos de cette nouvelle pièce, Serj Tankian a révélé dans un communiqué que l’idée lui est venue pendant la pandémie, ce qui lui a laissé « une démangeaison pour un défi musical »: « Une nuit assis dans son lit en regardant différents mémos dans l’iPhone, j’ai réalisé que J’avais ce grand trésor d’idées musicales courtes, spéciales et non réalisées ». commenté.

Tankian souligne que c’est à ce moment-là qu’il a eu l’idée de faire une pièce épique avec toutes ces idées en réserve. « Alors je les ai tous enregistrés et j’ai commencé à arranger l’instrumentalisation pour créer cette expérience musicale unique. Je veux dire, qui diable écoute 24 minutes de musique en un seul morceau aujourd’hui ?

Dans une précédente conversation avec Revolver, Serj Tankian a noté qu’il avait toujours eu une ambiance créative inspirée par le dadaïsme et la musique de Frank Zappa, décrivant son concerto pour piano de 24 minutes comme un ensemble de différentes pièces musicales qui se sont mariées. n’existaient pas avant, mais maintenant il est logique d’être ensemble.

« Cool Gardens Poetry Suite » ne sera pas la seule sortie que Serj Tankian fera cette année. En mars dernier, il a sorti l’EP « Elasticity », une compilation de cinq chansons que le musicien avait initialement composées pour être enregistrées avec System of a Down.