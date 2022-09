Une vidéo montre une mère trouvant un sans-abri dans le lit d’un enfant

Une mère de Portland, dans l’Oregon, a été choquée d’apprendre qu’une femme sans abri était entrée dans la chambre de son enfant sans qu’elle s’en aperçoive après avoir vérifié sa caméra de sécurité.

La mère de l’enfant, Kelsey Smith, a découvert la femme dans le lit de son fils après que ses chiens l’ont alertée et l’ont conduite du porche arrière à la chambre.

Smith, un résident du nord-est de Portland, demande que des mesures soient prises pour faire face à la population sans abri de la région.

La vidéo de la caméra de sécurité montrait la femme sans abri endormie dans le lit de son enfant.

Smith a déclaré qu’elle était sur son pont arrière en train de parler à un ami lorsque ses chiens ont commencé à aboyer sans cesse.

Smith a déclaré à KPTV qu’elle s’était rendue à la porte d’entrée en s’attendant à ce que les entrepreneurs soient là pour travailler sur une salle de bain accessible pour son fils.

Après avoir découvert personne à la porte d’entrée, elle s’est dirigée vers la chambre où les chiens ont été alertés.

« Les chiens ont continué à devenir fous, en particulier mon chihuahua, qui faisait des cercles autour de mes jambes, ce qui était vraiment inhabituel », a-t-elle déclaré.

« Je l’ai suivie jusqu’à l’endroit où se trouvait l’autre chien dans la chambre de mes enfants. Mon laboratoire se tenait au-dessus du lit, au-dessus d’une pile de vêtements propres que j’avais jetés dessus. Je suis entré en me demandant si elle avait coincé une souris ou quelque chose comme ça parce qu’elle devenait folle et j’ai réalisé qu’il y avait une personne là-dessous.

Smith a d’abord pensé que c’était son mari et a appelé son nom.

Immédiatement après, elle a réalisé que c’était un parfait inconnu.

« J’ai reculé hors de la pièce, parlant à mon ami au téléphone en disant que j’avais besoin d’aide, qu’il y avait un sans-abri dans le lit de l’enfant », a poursuivi Smith.

« À ce moment-là, elle a bondi, je l’ai reconnue comme une femme. Elle a sauté du lit et a ramassé le pouf au pied du lit et m’a bousculé, l’a jeté sur moi, puis s’est enfuie par la porte.

Des images d’une caméra dans la chambre du fils de Smith qui a été placée à des fins médicales montrent la mère disant à la femme de quitter la maison.

« Ma première pensée a été qu’est-ce qui se passe? » dit-elle.

« La peur n’est venue qu’après son départ et j’ai commencé à parcourir les scénarios dans ma tête sur la façon dont cela aurait pu se passer différemment si mes plus jeunes enfants avaient été à la maison. »

«Mon fils de 24 ans a entendu le vacarme et est monté en courant à l’étage, chargeant les escaliers parce qu’il savait que quelque chose n’allait pas. Il est sorti directement par la porte et dans la rue en la suivant, en appelant le 911 », révèle Smith.

La mère a déclaré à une chaîne de télévision locale que la femme sans-abri avait été appréhendée par la police de Portland après avoir tenté de s’introduire par effraction dans une autre maison de la même rue.

KPTV rapporte que le bureau de police de Portland a confirmé Terri Lynn Zinser, 54 ans, comme l’auteur.

Zinser a été placé en garde à vue et inculpé de cambriolage au premier degré et de harcèlement.

L’homme de 54 ans a été emmené au centre de détention du comté de Multnomah.

« J’étais content qu’elle ait été attrapée », a déclaré Smith. « J’ai vu qu’elle avait évidemment besoin d’aide, alors j’ai demandé ce qui se passerait s’ils l’emmenaient à l’hôpital. Ils m’ont dit qu’elle serait sortie dans les deux heures. Alors j’ai dit « d’accord, je veux porter plainte ».

Smith a découvert plus tard que Zinser avait été libéré.

« C’est vraiment décourageant étant donné que nous sommes passés par là et avons regardé notre application Next Door et qu’il y avait une autre personne qui avait posté une photo d’elle par effraction dans leur maison », a-t-elle déclaré.

Plusieurs personnes ont envoyé les rapports d’arrestation de Zinser à Smith.

« Ce qui est une très longue liste d’intrusions, de harcèlement, d’agressions et de cambriolages », dit-elle.

Smith a révélé au média qu’elle avait contacté le bureau du procureur du comté de Multnomah pour porter plainte.

Le bureau de la DA lui a dit « Les accusations ont été abandonnées et que je peux laisser un message au DA et qu’il peut vous rappeler. »

« Je n’ai rien entendu et c’était il y a deux jours. Je dois supposer que quelqu’un a entendu ce message et que personne ne m’a répondu », déclare Smith. « Je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas en prison. Elle n’est pas inoffensive. Elle l’a prouvé. Elle l’a prouvé d’après les histoires que j’ai entendues d’autres personnes.

Smith a exprimé ses inquiétudes concernant la population sans abri de la ville, le manque de services de santé mentale et le besoin de plus de formation policière.

Dans une déclaration à FOX 26 KMVU, le bureau du procureur du comté de Multnomah a expliqué la situation.

Ils ont déclaré que « sur la base de décisions récentes de la Cour fédérale et de l’histoire récente de ce défendeur ayant des cas similaires rejetés en raison d’un manque de participation au traitement et de l’incapacité du tribunal à obliger le défendeur à participer au traitement, nous avions des inquiétudes initiales quant à savoir si nous pouvions poursuivre avec cette affaire en ce moment.

« L’accusée avait récemment passé des mois à l’hôpital d’État de l’Oregon, période pendant laquelle le personnel n’a pas été en mesure de lui redonner la capacité d’aider et d’assister son avocat commis d’office », a poursuivi le procureur. « Elle a ensuite reçu l’ordre de suivre un traitement dans la communauté, mais elle ne s’est pas présentée pour son évaluation et elle a quitté le centre de traitement. »

La juge de la Cour de circuit du comté de Multnomah, Nan Waller, a depuis rejeté les accusations précédentes contre Zinser en août.

« Notre unité de poursuites stratégiques examine cette affaire et les affaires précédemment rejetées pour déterminer si nous sommes en mesure de poursuivre les poursuites », a déclaré le DA.

Annabelle Miller est rédactrice pour YourTango basée dans le Connecticut. Elle couvre l’actualité, les potins sur les célébrités et les sujets de la culture pop.