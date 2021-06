Nathalie Emmanuel espère voir le reboot féminin de « Fast and Furious »

A partir du moment où « F9 » a été annoncé pour la première fois début 2020, l’acteur principal et producteur de la franchise Vin Diesel a annoncé qu’après ce film la saga « Fast and Furious » n’aurait plus que deux volets avant d’atteindre sa fin définitive. , qui a amené nombre de ses fans à s’interroger sur le sort de l’une des franchises d’action les plus réussies de ces dernières années.

L’actrice Nathalie Emmanuel, connue pour son rôle de Missandei dans la série HBO « Game of Thrones ». Et celui qui a rejoint la franchise dans son septième volet a déjà une idée qui n’est peut-être pas tout à fait farfelue : un redémarrage avec un casting entièrement féminin.

Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, Emmanuel, reprenant à nouveau son rôle de Ramsey, a parlé de ses espoirs de voir un redémarrage féminin à la fin de la saga principale « Fast and Furious ».

Je veux un spin-off féminin. Nous trouvons un moyen de récupérer tout le monde et de faire un film de nana badass. Je suis là pour ça. C’est le spin-off que je veux, ce que j’exige.

Nathalie Emmanuel a également assuré qu’elle avait une candidate comédienne pour apparaître à ses côtés dans un éventuel spin-off féminin de « Fast and Furious » : Lashana Lynch, dont le grand public se souviendra pour sa participation à « Captain Marvel » et qui apparaîtra dans le nouvel opus de la saga James Bond, « No Time To Die ».

Le réalisateur Justin Lin revient dans la franchise avec « F9 », dans lequel Dominic Toretto doit protéger sa famille de Jakob, son frère perdu depuis longtemps qui est revenu pour un compte qui mettra lui et tout le monde en danger ceux qu’il aime.

En plus de Diesel et Emmanuel, le film met en vedette Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron. Le rappeur Cardi B et l’artiste reggaeton Ozuna auront également une participation spéciale au film, qui prépare sa sortie en salles le 24 juin.