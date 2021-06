« Femme » : l’histoire derrière la création de Sirin, selon Seray Kaya

Le feuilleton turc « Femme« Est devenu l’un des plus regardés en Espagne. L’histoire de « Bahar », une jeune femme qui est restée veuve avec deux jeunes enfants après la mort de son mari dans un accident, a ému des milliers de personnes.

Bien que le personnage de ‘Bahar’ soit l’un des plus aimés de l’histoire, on pourrait dire que le plus détesté est celui de ‘Sirin’, sœur du protagoniste et qui avait une relation amoureuse avec son défunt mari.

Séray Kaya qui joue « Sirin » dans le feuilleton turc « Kadin », nom original de la production, a fourni des détails sur son personnage dans une interview pour le magazine espagnol Diez minutos.

SERAY KAYA SUR SON PERSONNAGE SIRIN DANS LE TELENOVELA « MADRE »

A 30 ans, l’actrice turque Séray Kaya, qui donne vie à ‘Sirin’ dans « Femme »Elle est reconnaissante pour tout ce qu’elle a accompli jusqu’à présent, bien que son personnage ait tendance à provoquer de mauvais commentaires, elle se sent très bien.

« Même mes amis m’ont dit qu’ils me détestaient, et ils m’ont demandé ce que j’avais fait avec ce bon vieux Seray. Cela m’a fait me sentir bien « , a exprimé l’actrice.

Lorsqu’ils lui ont proposé de travailler sur le roman, il n’a pas hésité une seconde car il a été immédiatement attiré par la personnalité de ‘Sirin’, bien que son comportement soit totalement différent du sien.

D’autre part, la jeune actrice a révélé qu’en 2012 elle avait écrit une histoire pour un court métrage sur une fille schizoïde, ce qui a demandé beaucoup de travail de recherche, mais le projet n’a pas abouti. Elle pensait que ses efforts étaient vains, mais à la fin, son personnage ‘Sirin’ l’attendait.

« En 2012, j’ai écrit une histoire pour un court métrage sur une fille schizoïde, ce qui m’a demandé beaucoup de travail de recherche, j’ai lu et regardé beaucoup de films sur le sujet, j’ai parlé avec des médecins… Le projet n’a pas abouti et j’ai regretté cela. mon effort a été vain. Ce n’était pas comme ça, Sirin m’attendait et j’ai enfin réalisé mon rêve »dit Seray Kaya.

L’une des caractéristiques physiques de ‘Sirin’ qui attire le plus l’attention du public est ses cheveux bouclés. Quiconque voit le roman penserait qu’il s’agit des cheveux naturels de l’actrice ; cependant, Seray a révélé que ses cheveux sont raides.

« Mes cheveux sont raides mais un jour, lors des répétitions d’avant tournage, j’ai joué avec le bouclé et la réalisatrice, Merve Girgin, a bien aimé. Curieusement, lorsque Sirin a commencé à le redresser pour moi, il m’a été plus difficile de l’interpréter », a détaillé l’actrice turque.

Seray Kaya a réalisé sa passion pour la comédie lorsqu’elle a commencé à travailler pour un coiffeur à l’âge de 14 ans. Là, elle a inventé des artistes et, bien qu’elle aimait ce qu’elle faisait, elle a remarqué que son amour pour la comédie était plus grand. C’est pourquoi le week-end, il suivait des cours de théâtre et se produisait lors d’auditions. Elle a été comme ça pendant deux ans jusqu’à ce qu’elle soit embauchée dans la série Huzur Sokagi, en 2012, et elle a dû quitter son travail.