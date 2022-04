La récente première de Paramount + à savourer ce week-end

in

PARAMONT+

La série est ‘The First Lady’ et c’est l’une des fictions qui sont venues sur la plateforme de streaming pour attraper le public féminin avec son histoire. De quoi ça parle?

©Getty imagesParamount + a la meilleure série à regarder ce week-end.

Paramount+ est l’une des plateformes de streaming qui surprend chaque jour avec son catalogue de premières. Maintenant, une nouvelle série est arrivée qui tentera à nouveau d’attirer le public et il s’agit de « La Première Dame »une histoire mettant en vedette Viola Davis, michelle pfeiffer Oui Gillian Anderson.

Les actrices donnent vie aux premières dames des États-Unis, Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Rooseveltépouses des présidents Barack Obama, Gerald Ford et Franklin D. Roosevelt, joué par OT Fagbenle, Aaron Eckhart et Kiefer Sutherland.

De quoi parle « La Première Dame » ?

Les dix premiers épisodes qui font partie de La première dame Il montre la vie de ces femmes dans les différents moments historiques des États-Unis, en mettant l’accent sur les épouses qui étaient avec leurs maris dans les années de leurs présidences. Chacun d’eux défie les différents conflits qui lui sont présentés.

L’objectif de l’histoire est de montrer l’impact que ces premières dames ont généré dans de nombreuses décisions importantes dans le pays. La série a été classée en fiction d’anthologie, cela signifie que, si le deuxième volet est renouvelé, il racontera la vie d’autres personnages.

Qui est qui dans la série ?

Viola Davisinterpréter à Michelle obama (Barack Obama. 44e président des États-Unis).

michelle pfeifferdonnera vie à Betty Ford. (Gerald Ford. 38e président des États-Unis).

Gillian Anderson qui a déjà été vu dans d’autres interprétations, est Eleanor Roosevelt. (Franklin D. Roosevelt. 32e président des États-Unis).

Comment regarder « La Première Dame » ?

Le drame est maintenant disponible sur Paramount+. Le premier épisode s’appelle « That White House » et chaque lundi, vous profiterez d’un nouveau chapitre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂