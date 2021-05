VIDÉO: le jour où Luis Miguel a nié être le père de Michelle Salas

La deuxième saison de la série Luis Miguel sur le service de streaming Netflix nous a mis en lumière la relation du chanteur avec sa fille, Michelle. Dans la fiction, ils montrent et disent qu’il ne l’a pas approchée avant l’âge de 5 ans, puis il a cessé de la voir pendant onze ans, mais Ils ont négligé un moment qui s’est passé en public et est récemment devenu viral sur les réseaux: quand il a nié être son père.

L’émission de télévision montre des moments difficiles de leur vie, certains ne se souciant pas de ce qu’ils vont dire à ce stade, mais il est clair qu’il sauve ses réserves de moments qu’il regrette sûrement et ne veut pas qu’on se souvienne. C’est le cas que nous vous amenons ici, où ignore le sujet de sa paternité au milieu d’une conversation devant les caméras.

Il s’agit de l’interview dont il se souvient Veronica Castro dans son spectacle « C’est ici! » en 1989, qui a été vu dans la première saison de la série, quand ils revivent le moment où son frère, Alejandro, l’appelle au milieu d’une distance entre eux. Là, ils parlent aussi de leur famille et le conducteur à un moment donné était direct et il a dit: « Dans les magazines, on dit déjà que tu es le père d’une petite fille ».

On peut remarquer instantanément l’inconfort du Soleil du Mexique, auquel il répond rapidement: « Oh, mon Dieu! Maintenant je suis papa? Ils ne savent même plus quoi inventer. Pas que je sache, que je suis conscient, non ». Puis il a évoqué la quantité de rumeurs et de femmes que la presse a inventées, selon lui, et a condamné: « Des enfants? À ce stade de ma vie, je ne pense pas ».







Michelle Salas est né le 13 juin 1989 à la suite de la relation de Luismi avec Stéphanie Salas. Comme le montre la fiction, Micky a été séparé de sa fille dans son enfance et son adolescence, mais à l’âge de 18 ans, il s’est rapproché pour établir un contact plus étroit. Nous nous sommes récemment souvenus des paroles de la jeune femme: « Je ne demande pas une vie, je veux juste que vous me donniez cinq minutes pour expliquer vos raisons. ».