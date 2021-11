John Krasinski explique pourquoi il a refusé de tourner une scène controversée pour The Office

Les dernières saisons de Le bureau ne sont pas sans leurs critiques, mais une scène en particulier a peut-être été le moment le plus controversé de tous si elle avait jamais été diffusée. L’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision, Le bureau a fait ses débuts en 2005, à la suite de la série britannique du même nom dont il a été inspiré. Il a été diffusé pendant neuf saisons avec plus de 200 épisodes au total et reste très populaire en raison du fait que les fans diffusent toujours des épisodes sur Peacock.

Steve Carell a laissé la série en tête de la saison 7, et garder la série intéressante sans Michael Scott s’est avéré être un défi pour les acteurs et l’équipe restants. L’histoire d’amour avec Jim et Pam commençait également à suivre son cours, car il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire avec ces « vont-ils ou ne voudront-ils pas? » personnages après qu’ils se soient finalement mariés et aient eu des enfants. Cela a conduit à un scénario dans la dernière saison qui a taquiné une certaine tension conjugale entre les deux.

En fin de compte, les choses auraient pu être bien pires pour Jim et Pam sans l’implication de John Krasinski. Dans le nouveau livre Bienvenue à Dunder Mifflin: L’histoire orale ultime du bureau, qui raconte des histoires dans les coulisses de l’émission, Krasinski détaille comment les showrunners prévoyaient d’inclure une scène dans l’épisode « After Hours » où Jim « s’embrasserait » avec la remplaçante du congé de maternité de Pam, Cathy, quand ils étaient laissés seuls dans une chambre d’hôtel en Floride.

Comme raconté dans le livre et régalé par le New York Post, John Krasinski a carrément refusé de filmer cette scène. Cela ne ressemblait pas à l’acteur, mais il était convaincu que le tournage d’une telle scène trahirait le public qui a passé des années à investir dans ces personnages et leur relation. Tant de fans purs et durs étaient restés fidèles à la série après la sortie de Steve Carell, mais Krasinski pensait que Jim s’embrasser avec une autre femme n’aurait fait que chasser plus de fans.

« C’est la seule fois où je me souviens d’avoir mis le pied à terre… Je me souviens d’avoir dit des choses que je n’aurais jamais pensé dire auparavant, comme : « Je ne vais pas tirer dessus. Mon sentiment est qu’il existe un seuil avec lequel vous pouvez pousser notre public. Ils sont tellement dévoués. Nous leur avons témoigné un si grand respect. Mais il y a un moment où si vous les poussez trop loin, ils ne reviendront jamais. Et je pense que si vous montrez à Jim qu’il triche, ils ne reviendront jamais.

En fin de compte, l’équipe créative s’est rangée du côté de John Krasinski et a abandonné la scène en question. Dans le livre, Greg Daniels a également expliqué pourquoi les intrigues sur la tension dans la relation ont été prises en compte. Comme l’explique Daniels, l’idée était de taquiner le public en lui disant que Jim et Pam n’allaient peut-être pas s’arranger après tout, mais le plan était toujours de les garder ensemble d’ici la finale.

« J’ai l’impression que ce genre d’inquiétude était bon en termes d’engagement des fans. Je pense qu’ils savaient ce qui allait arriver. Ils étaient très à l’aise avec le spectacle qu’ils recevaient et je devais les inquiéter du fait que j’allais peut-être leur donner une mauvaise fin, alors ils étaient heureux quand ils avaient une bonne fin.

