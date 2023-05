Phil Hartman se souvient des fans 25 ans après sa mort

Ariston VELIS EVO INOX 80 Chauffe-eau électrique, 65l, (1,5kW) 3626152

VELIS INOX EVO est chauffe-eau électrique plat avec des cuves en acier inoxydable, ce qui prolonge sa durée de vie. Par conséquent, nous fournissons également la corrosion du réservoir sur une garantie de sept ans. VELIS INOX EVO est équipé d'ECO EVO, qui se souvient de quand et comment vous utilisez beaucoup d'eau chaude. Ceci réduit la consommation d'énergie de pres de 14%. De plus l'énergie contribue structure innovante a double réservoirs. Dans l'ensemble, cet appareil permet d'économiser jusqu'a 259 kWh *. Le chauffage a un chauffage rapide. L'eau chaude pour se doucher est déja pret en 50 minutes. Merci a une profondeur de seulement 27cm, la possibilité de choisir chauffe-instalacišetří vertical ou horizontal VELIS INOX dans chaque salle de bains. L'économie d'énergie - ECO EVO, isolation en polyuréthane écologique. Les économies d'énergie peuvent atteindre jusqu'a 259 kWh par an *. Contrôle facile - affichage intelligent pour le contrôle de la température facile et signalisation pret a des douches, nouveau et amélioré thermostat électronique CoreTECH Gain de temps - grâce a l'échauffement tres rapide de la premiere douche (50 minutes) et le design innovant a double réservoirs qui assure que la collecte de l'eau du réservoir est mélangé avec affluant eau froide déja chauffé beaucoup plus lentement et que dans le fond de l'élément chauffant. Cela permet de maintenir la température de l'eau déja chauffée. Longue vie - a double cuve en acier en acier inoxydable, chauffage intelligent auto-nettoyage avec l'émail de titane, design de haute qualité. Garantie prolongée de sept ans pour la corrosion du réservoir. Avec une profondeur de seulement 27 cm et la possibilité d'un montage vertical ou horizontal sur le mur. Différentes variations de volume pour couvrir les différentes exigences: la taille 50, 80 ou 100 l Spécifications: • Volume: 65 l • Installation: horizontal / vertical • Puissance: 1,5 kW • Tension: 230 V • Le temps de chauffage @ 45 ° C: 2 h 15 m • La période de chauffage de la premiere douche: 50 min • Max. Pression de service: 8 bar • Max. température de fonctionnement: 80 ° C • Poids: 28,3 kg • perte statique (kWh / 24h) a 65 ° C: 1,5 • IP: IPX4 • classe ERP: B • Ab Dimensions: 1066x695 mm Photo d'illustration>