Red Diamond : La nouvelle série de Belinda sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Découvrez les détails qui ont été révélés sur la nouvelle série ‘Red Diamond’, mettant en vedette Belinda.



©GettyimagesBelinda sera le protagoniste de la série ‘Red Diamond’

Après le succès de bienvenue à l’édenl’actrice connue sous le nom de « La princesse de la pop latine » revient maintenant à l’écran avec la série ‘Diamant rouge’basé sur livres écrits par Angy Skay; Ici, nous vous disons ce que l’on sait jusqu’à présent sur cette nouvelle production et si elle est venir sur netflix.

Belinda jouera dans « Red Diamond » sous la production de la Mexicaine Jimena Rodríguez qui a récemment rejoint Wild Sheep Content, la société d’Erik Barmack (ex-Netflix).

De quoi s’agit-il et quel sera le rôle de Belinda dans la série ‘Red Diamond’ ?

La série est basée sur la série de livres « Red Diamond » où le premier roman s’intitule « Kill the Queen », une histoire de mafia, de meurtre et d’action. Selon Variété, Belinda jouerait Micaela Bravoune femme qui dirige une boîte de nuit illégale appelée « Red Diamond » et qui cherche à se venger du criminel qui a assassiné sa famille.

« Red Diamond » sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé sur quelle plateforme de streaming la nouvelle série arrivera, mais « Red Diamond » pourrait être diffusé sur Netflix ou Prime VideoConsidérant que d’autres productions de Wild Sheep Content telles que « Chromosome 21 » sont arrivées sur Netflix et le documentaire « This is AP Dhillon » sur Prime Video, il faudra encore attendre pour connaître les informations officielles.

