Thor 4 Star Tessa Thompson tease de nouveaux personnages MCU et d’autres favoris qui reviennent

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel, et maintenant, la star de retour Tessa Thompson a tease encore plus de surprises à venir. Dans une récente interview, l’actrice confirme non seulement son rôle de roi d’Asgard dans la suite à venir, mais suggère également que davantage de personnages du MCU plus large pourraient apparaître.

« Ouais. Je peux taquiner qu’elle est définitivement roi de New Asgard quand on la trouve. Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui a impliqué Thor, dans le sens où ça s’appelle Thor: Love and Thunder. Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous avons de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. «

Lors de la finale de l’année dernière Avengers: Fin de partie, Thor nomme la Valkyrie de Tessa Thompson comme le roi d’Asgard, dont le royaume réside maintenant sur Terre. Tandis que Thor: l’amour et le tonnerre montrera Valkyrie dans ce rôle royal, il semble qu’elle trouvera encore le temps de s’évader et de se joindre à la dernière aventure.

Thor: l’amour et le tonnerre commence à ressembler de plus en plus à un événement majeur de Marvel, avec plusieurs membres du gardiens de la Galaxie prêt à rejoindre les deux Asgardiens dans la suite. Il a déjà été confirmé que Chris Pratt reviendrait en tant que Star-Lord, avec des rumeurs selon lesquelles Vin Diesel, Idris Elba et Jaimie Alexander reviendraient également en tant que Groot, Heimdall et Lady Sif respectivement.

Les commentaires de Thompson vibrent certainement avec les rapports récents, qui ont indiqué que Thor: l’amour et le tonnerre sera un peu comme un officieux Avengers film; « En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire qui s’assemble pour ce qu’un initié assimile à » une sensation Avengers 5 « , grâce à son ensemble. » Alors, la question brûlante est de savoir quels autres personnages de Marvel se joindront à la procédure?

Alors que certains éléments de l’intrigue restent étroitement secrets, la star de retour Natalie Portman ne peut pas arrêter de révéler qu’elle s’habillera en tant que The Mighty Thor dans le film. Au cours d’une récente interview, l’actrice a confirmé qu’elle était en Australie depuis un certain temps alors que la production se préparait pour commencer le tournage, et, tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur le prochain film, Portman l’a clairement expliqué. qu’elle prendra un certain manteau de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor, » taquina-t-elle avant de doubler. «Le Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor.

Mais ce n’est pas seulement Portman, avec Tessa Thompson ayant également déclaré son enthousiasme à «voir une femme brandir le marteau». En discutant du film lors d’une apparition à ACE Comic Con, Thompson a poursuivi en disant que « Natalie est déjà en train de devenir buff et je vais lui apprendre mon truc sur les grognements. Permettez-moi de lui envoyer un texto à ce sujet, en fait. [laughs] J’attends vraiment avec impatience la prochaine phase, je pense que ça va être passionnant. «

Plusieurs détails concernant Thor: l’amour et le tonnerre ont été révélés lors du récent Disney Investor Day, dont le plus intrigant est Le Chevalier Noir star rôle de Christian Bale en tant que méchant. Le lauréat d’un Oscar incarnera le formidable Gorr the God Butcher dans Amour et tonnerre, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Malheureusement, le public devra attendre un peu avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent, avec Thor: l’amour et le tonnerre actuellement prévu pour sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient de The Playlist.

