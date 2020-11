11 modifications de fans de BTS qui prédisaient l’avenir en devenant réalité

Beaucoup ARMÉEs utilisent leurs compétences en édition numérique pour apporter leur BTS idées à la vie. Parfois cependant, ces modifications de fans finissent vraiment par devenir réalité! Voici plus de 10 modifications de fans qui prédisaient l’avenir.

1. Président Namjoon

RM a gagné le surnom de «président» en incarnant les compétences de leadership et les qualités de personnalité que les fans considèrent comme dignes d’un président. De nombreux éditions du président Namjoon le montrent en costume, prononçant un discours sur une tribune.

Ces modifications ont pris vie lorsque RM a prononcé son célèbre discours «Speak Yourself» pour UNICEF au Les Nations Unies.

2. Les abdos de Jungkook

En 2013, Jungkook a flashé ses abdos pour «No More Dream», mais après cela, les abdos de Jungkook étaient plus ou moins verrouillés jusqu’en 2018. Ainsi, certains fans ont décidé de ramener les abdos de Jungkook via des modifications de fans.

Puis « FAKE LOVE » est arrivé. Grâce à sa chorégraphie, les vrais abdos de Jungkook sont là pour rester!

3. Les cheveux violets de Jin

Les fans ont prédit Jintravail de teinture récent bien avant que cela ne se produise. Sur la photo originale ci-dessous, les cheveux de Jin sont roses et non violets.

Maintenant que les cheveux de Jin sont violets pour de vrai, il est difficile de savoir quelles photos violettes de Jin sont réelles et lesquelles sont fausses!

4. Les cheveux bleus de V

Jin n’est pas le seul dont le faux travail de teinture est devenu réel. V soi-disant teint ses cheveux en bleu vif…

… Après avoir vu des modifications de fans comme celle-ci!

5. Jungkook et Ariana Grande

Les fans adorent éditer ensemble leurs stars préférées, même des stars qui ne se sont pas rencontrées dans la vraie vie. Lorsque cette photo est sortie pour la première fois, de nombreux fans ont pensé que c’était un montage habile, mais c’est 100% réel! Jungkook et Ariana Grande a pris ce selfie dans les coulisses de son émission.

Avant que ces stars ne se rencontrent, certains fans en ont créé des modifications ensemble. Après leur rencontre, les fans ont fait encore plus de modifications, car pourquoi pas?

6. Tous les cheveux noirs

En 2018, il y avait tellement de retouches de BTS aux cheveux noirs comme celle-ci que de nombreux fans ne croyaient pas à une vraie photo, au début.

Tous les membres ont teint leurs cheveux en noir pour leur Aimez-vous: larme reviens.

7. Beardtan

Bienvenue, première fois avec Beardtan? Ce mème poilu a pris d’assaut Internet le jour du poisson d’avril en 2018.

BTS n’a pas encore fait pousser la barbe pour de vrai, mais en mai 2019, Jungkook avait une tonne d’ajout de poils sur le visage (et environ 15 ans) à ses membres, à l’aide d’une application.

한 15 년 뒤쯤 예상해 봅니다.

편집 하면서 웃겨 숨 넘어갈 뻔 했네 🤣#JK pic.twitter.com/nQVx1YSmMM – 방탄 소년단 (@BTS_twt) 17 mai 2019

8. Les cheveux roux de Jungkook

Jungkook est encore un autre membre qui a donné vie aux cheveux édités par les fans!

Quand il est devenu rouge, de nombreux fans n’en croyaient pas leurs yeux. Il teint rarement ses cheveux de couleurs artificielles, et cela faisait quatre ans qu’il ne les avait pas teints en rouge!

9. Modifications de la couronne de fleurs

Les modifications de la couronne de fleurs existent depuis l’aube de Tumblr. Les fans de nombreux fandoms adorent couronner leurs favoris avec des fleurs, et BTS ne fait pas exception.

De nombreuses modifications de la couronne de fleurs BTS ont pris vie, grâce aux fansigns!

10. Min Yoonji

Les fans éditent des «versions féminines» des membres BTS depuis des lustres, y compris Suga.

Ils ne savaient pas que l’alter ego féminin de Suga, Min Yoonji, serait né!

11. Bandana Bangtan

Il y a des années, un fan a édité BTS avec des cheveux et un bandana de l’époque Suga « NO ».

Bien que BTS n’ait pas reproduit le look exact de Suga, plusieurs des membres ont porté des bandanas similaires depuis lors.