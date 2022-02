 »The Winchesters » le spin off de  »Supernatural » prépare son premier épisode pilote

La série »Surnaturel » aura son propre spin-off appelé »Les Winchesters » a commencé à faire son premier épisode pilote. Selon THR »The Winchesters » est l’un des nombreux projets auxquels le réseau a donné une commande pilote, ainsi qu’une préquelle de Walker, de l’ancien étudiant »Supernatural » de Jared Padelecki, appelé Marcheur : Indépendanceaussi bien que » Chevaliers de Gotham ».

Annoncé en juin 2021, »The Winchesters » est centré sur les parents de Sam et Dean Winchester. Raconté du point de vue de Dean Acklesqui agit en tant que narrateur, et racontera « l’histoire d’amour épique inédite » de la façon dont Jean Winchester a rencontré sa future femme Marie Campbellet comment les deux se sont réunis non seulement pour sauver leur amour, mais aussi pour le monde entier. » Au-delà de la narration de l’émission, Ackles est également producteur exécutif.

« Après que Supernatural ait terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que, comme nous le disons dans la série, « rien ne se termine jamais vraiment, n’est-ce pas? », A déclaré Ackles lorsqu’il a été annoncé à « The Winchesters ». « Quand Danneel et moi avons formé Machines du Chaos Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine de Supernatural. J’ai toujours pensé que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus. sur la relation de leurs parents et comment elle est née. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

L’annonce de »The Winchesters » a notamment entraîné une interaction de courte durée entre Ackles et Padalecki, ce dernier affirmant qu’il n’avait été ni informé du projet ni invité à participer. « Mec. Heureux pour toi », a tweeté Padalecki. « J’aurais aimé découvrir cela d’une autre manière que Twitter. Je suis ravi de le voir, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. »

Lorsqu’on lui a demandé si ses commentaires étaient une plaisanterie, Padalecki a répondu: « Non. Ce n’est pas le cas. C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis dévasté. »