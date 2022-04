This Is Us Saison 6 Episode 14 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 6 de This Is Us. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont vraiment impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 6 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée dramatique américaine et cette série a été créée par Dan Fogelman. Le premier épisode est sorti le 20 septembre 2016. et encore. Cette série a acquis une immense popularité en très peu de temps en raison de son drame émotionnel.

L’histoire de cette série ne fait que suivre la vie de deux familles avec leurs enfants dans des délais différents. Dans l’histoire, vous verrez les trois frères et sœurs Kevin, Kate et Randall avec leurs parents Jack et Rebecca. Vous trouverez que l’histoire de cette série se déroule dans le temps présent, mais elle utilise le flashback pour montrer l’expérience du passé. Tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 14 de la saison 6 de This Is Us. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

This Is Us Saison 6 Épisode 14 Date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14. Selon les informations officielles, le nom de cet épisode est « La nuit avant le mariage » et il sortira le 26 avril 2022. Donc, finalement, l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt dans une semaine seulement. Vous pouvez profiter de cet épisode à venir à la date indiquée.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans This Is Us Saison 6 ?

La saison 11 en cours de cette émission aura un total de 18 épisodes. Donc, comme vous pouvez le voir, cette saison a le même nombre d’épisodes que les saisons précédentes.

Où diffuser This Is Us Saison 6 Episode 14?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est NBC Networks. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Amazon Prime et d’autres services. La disponibilité de ce spectacle sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 6

Après avoir parcouru tous les détails de la date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14, nous allons maintenant fournir la liste des épisodes de la saison 6.

Le challenger

Un pas de géant

Quatre pères

Ne me laisse pas te garder

Coeur et âme

Notre petite fille de l’île : deuxième partie

Tabou

L’homme à la guitare

La colline

Chaque version de vous

Samedi dans le parc

Katoby

Jour du mariage

La nuit avant le mariage

Michel

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 6 de This Is Us, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de la plateforme officielle. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

