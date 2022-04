La star des Los Angeles Lakers qui a critiqué Winning Time

HBO

L’un des membres de l’équipe qui a marqué l’histoire de la NBA dans les années 1980 a été très sévère avec l’émission HBO Max.

©IMDBLa série a été créée le 6 mars.

Depuis quelques semaines, les amateurs de sport et de séries ne parlent que du grand Temps gagnantqui avec moins d’impact que le documentaire de Netflix, la dernière dance, une place s’est faite parmi les grandes histoires d’athlètes transférées au petit écran. La série qui a la production exécutive de Adam Mc Kay se concentre sur la façon dont Jerry Buss (John C. Reilly) réussi à renverser la situation les Lakers de Los Angeles et en faire l’une des équipes les plus importantes de l’histoire de la NBA.

Ce mardi, l’un des sportifs sur qui porte la série de HBO a décidé de faire un article significatif sur un blog, où il a sévèrement critiqué la manière dont Temps gagnant construit le monde de Les Lakers des années 1980. Il s’agit Kareem Abdul Jabbar (incarné par Salomon Hugues dans la série), qui a remporté 5 anneaux de l’équipe emblème de la NBA.

« Les personnages sont dépeints comme des personnages en bâton qui ressemblent autant à de vraies personnes qu’aux Han Solo de Lego ressemble à Harrison Ford”assuré Abdul-Jabbaren plus de critiquer les écrivains et de dire que c’est comme « s’ils craignaient qu’une plus grande complexité n’affecte la compréhension du public ». Dans ce contexte, il a souligné qu’il n’allait pas à l’origine regarder la série mais qu’il l’a fait et l’a trouvée extrêmement « stupide ».

En revanche, l’ancien membre de les Lakers de Los Angeles C’était très dur avec le chemin Temps gagnant montré à jerry ouest: « C’est dommage »assuré de la façon dont l’entraîneur et l’emblème (littéralement, le logo de la NBA) est représenté et comment il montre ses problèmes de santé mentale. « Au lieu d’explorer ses problèmes avec compassion comme une meilleure façon de comprendre l’homme, ils le transforment en une caricature de la Coyote rire »condamné.

Abdul-Jabbar a déclaré que Winning Time avait affecté son ONG

L’un des plus gros problèmes que Kareem Abdul Jabbar eu avec Temps gagnant était la manière dont votre représentation peut affecter votre charité, Fondation Skyhook. L’athlète s’est référé rapidement à la scène qui recréait le déroulement du tournage « Et, où est le pilote ?où on le voit maltraiter un enfant. « Je pense que c’était un moyen facile de montrer à quel point j’étais en retrait à l’époque, même si j’ai beaucoup parlé de ma timidité intense et presque débilitante. »a-t-il pointé.

Dans ce contexte, il a souligné : « Les cinéastes avaient accès à cette information, mais la vérité et la réflexion n’étaient pas de leur intérêt ». Ainsi, il a noté : « Il y a une victime ici et ce n’est pas moi. ma charité, Fondation Skyhookpropose des retraites hebdomadaires aux écoliers de l’intérieur des terres pour étudier les sciences tout en restant dans les parcs nationaux »expliqué Abdul-Jabbar. Puis il remarqua : « Quand les gens regardent la série et ont l’impression que je suis verbalement violent avec les enfants, ils sont moins intéressés à soutenir ma fondation. Cela signifie que moins d’enfants pourront faire partie du programme..

