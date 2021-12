Kevin Feige révèle que l’histoire du MCU de Happy Hogan s’est presque déroulée différemment

Happy Hogan, le personnage de Jon Favreau dans le MCU, est devenu un personnage utile pour Spider-Man de Tom Holland, cependant, les choses se sont presque déroulées de manière très différente. Selon le patron de Marvel, Kevin Feige, Happy n’a presque pas survécu aux événements d’Iron Man 3.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, dans Iron Man 3, Happy a été grièvement blessé dans une explosion à l’extérieur du théâtre chinois TCL par l’un des hommes de main d’Aldrich Killian (Guy Pearce). Il était toujours capable de se rétablir complètement, mais le script initial disait qu’il était censé mourir.

Dans une interview avec comicbook.com, Feige et Favreau ont expliqué ce qui avait failli se passer et pourquoi le destin de Happy avait été modifié.

« Il y avait une petite différence dans le script par rapport au film final, à savoir que Happy est mort », a déclaré Feige. « Jon avait une note – c’est l’une des notes les plus importantes qu’il nous a données chez Marvel – qui était : ‘Et si Happy était grièvement blessé mais n’était pas mort ?' »

« Il ne ment pas ! C’est vrai, c’est vrai », a ajouté Favreau. «Ils l’ont adapté, et je suis tellement heureux d’avoir fait partie de cela et d’avoir pu être là avec Tom Holland depuis le début. C’est un plaisir de travailler avec lui et [Spider-Man director] Jon Watts, qui est incroyablement talentueux, c’est juste amusant de continuer cette relation [with Marvel Studios]. C’est une grande partie de ma vie, et ces gens sont des amis et aussi des gens avec qui je travaille.

Favreau est l’un des membres fondateurs du MCU puisqu’il a dirigé le premier Iron Man, qui a officiellement lancé l’entité folle et dominante que le MCU est devenue aujourd’hui. Si Iron Man n’avait pas été aussi bon qu’il l’était, qui sait à quel point les choses auraient pu se passer différemment.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, le MCU ne serait pas du tout ce qu’il est sans M. Favreau », poursuit Feige. « Évidemment Iron Man, évidemment tout y est, mais rester le cœur et l’âme de Happy Hogan est ce qui est vraiment incroyable. »

Après Iron Man 3, Happy est maintenant apparu dans les trois films de Spider-Man et a également fait une brève apparition dans Avengers : Endgame. Il a tendance à avoir davantage un rôle de camée comique, mais c’est toujours agréable de le voir apparaître dans n’importe quel projet MCU.

« Depuis 2006, comme en 2006, cela a été une collaboration et une amitié merveilleuses », a déclaré Favreau. « C’est tellement génial de faire partie de la trilogie Spider-Man maintenant, ainsi que des films Avengers. »

Les fans de Happy peuvent le voir maintenant dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.





