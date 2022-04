The Northman : pourquoi vous devriez voir cette aventure viking incontournable

in

De la main de Robert Eggers, Universal Pictures présente ce jeudi une histoire incontournable avec Alexander Skarsgård comme protagoniste.

©IMDBLe film fait déjà partie des meilleures sorties de l’année.

Après deux productions entièrement tournées vers le genre horrifique, comme sorcière Oui Le phare, Robert Egger se lance dans sa première production à grande échelle et le fait avec l’aventure viking intitulée L’homme du nord. Protagonisée par Alexandre Skarsgårda également des chiffres tels que Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke et Willem Dafoe. La production viendra de la main de Images universellesce jeudi.

L’histoire de L’homme du nord met l’accent sur Amleth (Skarsgard), un jeune Viking qui s’échappe de son village après le meurtre de son père, mais pas avant de jurer maintes et maintes fois de revenir le venger. On dit que cette histoire fut celle qui inspira des années plus tard à William Shakespeare d’écrire l’une de ses œuvres les plus populaires, Hamlet (qui à son tour est celui que beaucoup comparent avec Le roi Lion depuis Disney).

Forgé comme réalisateur de terreur avec une coupe plus intellectuelle et soutenu par les climats, L’homme du nord a clairement des influences de ce côté artistique de Egger. La tension vécue dans chaque séquence du film n’est coupée que par les moments de violence viscérale qui envahissent Amleth dans sa quête de vengeance. En ce sens, il faut dire que le travail de Alexandre Skarsgård il est fascinant et parvient à devenir une bête impitoyable que personne ne voudrait croiser.

La photographie et la composition musicale de L’homme du nord doit également être mis dans la colonne des grands succès de Egger. La construction de chaque séquence vous absorbe depuis le siège et vous transporte au milieu du village viking en Islande où se déroulent les histoires. Sans parler de la séquence finale, qui doit être l’une des performances les plus risquées de la carrière de Skarsgardqui est une classe de maître sur la façon de filmer une histoire sur les Vikings.

La dette laissée par The Northman

Avec un budget de 90 millions de dollars, L’homme du nord C’était le film le plus cher de sa carrière. Egger (coût de 4 millions sorcière et 11 millions Le phare). Il y a des plans qui montrent qu’il était un directeur qui savait allouer les ressources. Cependant, si quelque chose est perceptible, c’est que, pour une histoire viking épique, elle manque de gore. Ce n’est pas qu’il ne l’a pas, mais qu’il pourrait être encore plus graphique.

