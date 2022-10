The White Lotus saison 2 : qui est qui dans la série HBO MAX

hbo max

La deuxième saison de la série créée par Mike White arrivera sur HBO Max dimanche prochain, le 30 octobre.

©IMDBLe Lotus Blanc.

Après une première saison très réussie, Le Lotus Blanc prépare son retour à travers l’écran de hbo max. Créé par Mike Blanc, s’est imposée comme une nécessité pour compléter la grille de programmation et a fini par devenir l’une des meilleures séries de l’année, au point d’avoir balayé la saison des récompenses. Si vous avez besoin de savoir qui seront ses protagonistes, nous vous le dirons ci-dessous, en anticipant que seuls Jennifer Coolidge et Jon Gries reviendra de la distribution originale, pour donner vie à Tanya McQuoid et Greg Hunt.

+Les nouveaux personnages de The White Lotus

Les Di Grasso

Interpreté par F. Murray Abraham, Bert DiGrasso sera un vieux patriarche qui arrive en Sicile, en Italie, accompagné de son fils Dominic Di Grasso (Michael Imperioli, des Soprano) et son petit-fils Elbie DiGrasso (Adam DiMarco). Les années ont commencé à affecter l’intégrité physique de Bert bien qu’il refuse d’être frappé d’incapacité. Dominic, quant à lui, est producteur de Hollywood qui arrive à l’hôtel accompagné de son fils récemment diplômé de l’université. Les trois partiront à la recherche de connaître la terre de leurs ancêtres.

Tanya McQuoid et Greg Hunt

Les deux seuls protagonistes de la première saison de Le Lotus Blanc ils reviendront Tanya McQuoid comme Coolidge et Greg Hunt comme Jon Gries. Après s’être rencontrés à Hawaï, ils ont décidé de se marier et de voyager en Italie, cette fois accompagnés de l’assistant de Tanya, Portiainterprétée par Haley Lu Richardson. Tanya ce sera un casse-tête pour Greg.

Les Spiller et les Babcock

Du casting de Parcs et loisirs on verra Place Aubrey dans le rôle de HarperSpillerqui arrivera à l’hôtel avec son mari Ethan Spiller dans le rôle de Will Sharpe. Mais ils ne le feront pas seuls. Éthan il sera également rejoint par son ami et ancien colocataire du collège, Cameron Babcock comme Théo James qui sera accompagné de sa femme Daphné (Meghan Fahy). Alors que Cameron il a toujours eu de l’argent grâce à ses parents, Éthan Il vient de devenir millionnaire après un bon moment à son travail.

l’exilé

Le dernier client de l’hôtel auquel se référer est Quentin (Tom Hollander)un exilé qui arrivera en compagnie de son neveu Jack (Léo Woodwall).

employés de l’hôtel

Tout comme lors de la première saison, le manager était joué par Murray Bartlett, Sabrina Impacciatore se mettra dans la peau du nouveau chef du Hôtel Lotus Blanc, Valentin. Là, nous verrons deux autres endroits: Mia (Béatrice Granno)un chanteur qui veut faire le saut vers la gloire, et Lucie (Simona Tabasco)un local qui rêve de faire des affaires avec de riches clients de l’hôtel.

