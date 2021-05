A Quiet Place III: Emily Blunt dit que John Krasinski a tout un arc d’idées

Suite d’horreur très attendue Un endroit tranquille, partie II se prépare à terrifier le public très bientôt, et maintenant la star Emily Blunt a suggéré qu’il pourrait y avoir plus de terreur à venir. L’actrice, qui revient en tant que survivante post-apocalypse Evelyn Abbott dans le prochain suivi, a révélé que l’écrivain et réalisateur John Krasinski avait déjà prévu plusieurs arcs différents pour A Quiet Place Part III.

« Il a tout un arc d’idées qui pourraient fonctionner. Je pense qu’il voulait juste voir comment les gens réagissaient à celle-ci avant d’engager pleinement son cerveau sur la troisième. Mais il a quelques bonnes idées. »

La première Un endroit silencieux s’est avéré être un énorme succès critique et financier lors de sa sortie en 2018, Krasinski créant un monde post-apocalyptique bien réalisé ravagé par les mystérieux monstres aveugles avec un sens aigu de l’audition. Un endroit silencieux construit de manière experte une atmosphère de terreur et d’intensité croissante tout en révélant lentement les réalités de ce nouveau monde, avec la suite (et tout éventuel threequel) capable d’explorer les limites des idées de Krasinski. Bien qu’avec un peu de chance avec des pas tranquilles …

A Quiet Place Part II reprend suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott étant désormais obligée de faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable. Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe reprennent leurs rôles du premier film, avec Cillian Murphy et Djimon Hounsou rejoignant le chaos murmuré.

Pendant que Emily Blunt s’arrête avant de confirmer que Un endroit tranquille, partie III se passe définitivement, la réaction critique précoce à la suite a été très positive jusqu’à présent, le film atteignant 92% de frais sur Rotten Tomatoes. Si A Quiet Place Part II rencontre le même succès que son prédécesseur, ce sera sûrement une question de temps avant que Krasinski ne se mette au travail pour une troisième sortie.

Alors que l’écrivain et réalisateur a admis dans le passé qu’il ne sait pas si un troisième Endroit calme arrivera, il a fait des plans au cas où. « J’ai installé quelques petits œufs de Pâques dans [Part II] qui non seulement expliquent plus sur [the original], mais permettrait plus de mythologie », a déclaré Krasinski l’année dernière.

« Je n’ai pas entendu du studio dire qu’ils en voulaient un troisième, » John Krasinski a continué. « Mais la bonne nouvelle est que le studio et moi sommes sur la même longueur d’onde en ce sens que ce n’est pas une de ces franchises où nous continuons à les pomper s’ils gagnent de l’argent. Je pense que nous avons prouvé que c’est une idée originale qui est vraiment aimé par les gens d’une manière qui … Je ne veux pas rompre cette promesse aux gens. «

Un endroit tranquille, partie II a été l’un des films les plus durement touchés par la situation mondiale actuelle. Le film a eu sa première mondiale à New York le 8 mars 2020, et après plus d’un an de report, il est maintenant prévu de sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021. Le film sera ensuite disponible en streaming sur Paramount + 45 jours après ses débuts en salles. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Un endroit calme 3, un endroit calme 2, un endroit calme