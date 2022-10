Le film incontournable qui a ajouté Star+ à son catalogue

Étoile+

Aimez-vous l’humour absurde et la critique sociale dans le style de Atlanta? Nous avons un film à vous recommander.

©IMDBC’est un film de 2018.

Si vous aimez les productions qui ont une sorte de critique sociale mais qui le font dans une perspective humoristique et absurde, nous pouvons vous recommander des fictions telles que Atlanta Soit La chasse, pour ne citer que quelques cas particuliers. Dans Étoile+ils viennent par exemple d’ajouter à leur catalogue un film incontournable qui pourrait vous plaire si vous êtes particulièrement fan de la série créée par donald gantier que nous avons mentionné plus tôt.

Cette semaine, il est arrivé Étoile+ le film Désolé de vous dérangerune production mettant en scène l’une des figures centrales de Atlanta, LaKeith Stanfield, dans le rôle du protagoniste. Avec lui, il y a des acteurs comme Tessa Thompson (Westworld) et le récemment annulé Armie Marteau (appelle moi par ton nom). C’est un film qui a été réalisé par Bottes Riley et il a été lancé en 2018.

Dans Désolé de vous déranger on verra Cassius (Stanfield), un homme un peu perdu qui trouve un emploi dans un centre de télémarketing où une vérité intéressante lui est bientôt révélée : la meilleure façon de vendre et pour les clients de ne pas raccrocher est d’utiliser une « voix blanche ». Ce qui commencera comme une prémisse complètement inhabituelle virera bientôt à l’absurdité complète, avec une forte critique du racisme.

D’un budget de 3,2 millions de dollars, le film lui vaut une nomination pour les Spirit Awards un Bottes Riley dans la catégorie Meilleur premier film. Bien qu’il n’ait pas d’éléments d’horreur comme ceux qu’il a Sortezpeuvent être encadrées dans le même style de satires que celles qu’il a écrites jordan peele. Une proposition extrêmement intéressante que vous pouvez voir à la fois cette semaine et lorsque samedi arrive, et qui dure un peu moins de deux heures.

+LaKeith Stanfield et son prochain projet

Avec une carrière en plein essor et une nomination récente pour le oscar, LaKeith Stanfield Il fait partie des artistes auxquels il ne faut pas cesser de prêter attention. Tant les projets qu’il choisit que les interprétations qu’il en donne sont toujours remarquables. Au-delà de ce film Étoile+sa prochaine fiction pour voir la lumière sera Maison hantéequi arrivera en 2023 et sera produit pour Disney. Le film sera co-vedette Winona Ryder et Owen Wilsonet se concentrera sur jacasseurune mère célibataire qui vit dans une maison hantée et décide d’engager un guide touristique, un voyant, un prêtre et un historien pour exorciser les fantômes qui la hantent.

Vous pouvez vous abonner à Étoile+ et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂