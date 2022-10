Les fans de Kevin Bacon se déchaînent pour ses débuts spéciaux dans le MCU des Gardiens de la Galaxie

S’il y a bien une chose qui retient l’attention des réseaux sociaux, c’est une apparition inattendue de Kevin Bacon. Après de nombreuses rumeurs sur les débuts de l’acteur toujours populaire dans le MCU dans le cadre du Spécial vacances Gardiens de la Galaxiela sortie de la première bande-annonce de la présentation spéciale Disney + du mois prochain de Marvel Studios a pris d’assaut Internet en révélant qu’une partie de l’intrigue tourne autour de Drax et Mantis tentant de kidnapper Kevin Bacon, qui est joué par… eh bien, Kevin Bacon .





La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie arrive sur Disney + le 25 novembre, et jusqu’à présent, on savait peu de choses sur l’intrigue du pont à un coup vers Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 qui sortira au cinéma l’été prochain. Avec l’arrivée de la première bande-annonce de la présentation spéciale Marvel, nous savons maintenant qu’il y aura beaucoup de sensations de Noël sur l’offre festive de l’univers cinématographique Marvel, ainsi que toute une série d’actions de Kevin Bacon.

Alors que beaucoup pensaient que Bacon rejoindrait le MCU en tant que nouveau personnage, il semble qu’il jouera simplement une version fictive de lui-même et sera impliqué dans un complot d’enlèvement alors que Mantis (Pom Klemtieff) et Drax (Dave Bautista) ensemble voler la star bien-aimée pour s’assurer que Star Lord (Chris Pratt) n’a pas le blues de Noël alors qu’il continue de se concentrer sur la perte de Gamora pendant Avengers : guerre à l’infini. Bien sûr, cela joue dans un bâillon courant des films des Gardiens qui ont vu Star Lord faire référence à Bacon comme « le plus grand héros de la Terre ». Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.





Kevin Bacon dans le MCU a attiré l’attention de Twitter

L’arrivée de Kevin Bacon dans n’importe quoi est généralement suffisante pour voir l’acteur tendance sur Twitter, et le Spécial vacances des Gardiens remorque a fait exactement cela. Bien qu’il y ait une poignée de personnes qui ne semblent pas se soucier d’une manière ou d’une autre de la présentation spéciale, beaucoup de celles qui le font avaient de quoi crier après l’annonce officielle de l’inclusion de Bacon. Découvrez quelques-uns des commentaires ci-dessous.

Kevin Bacon a été un fan vocal de son nom constant faisant référence au MCU. Alors que Bacon est déjà apparu dans le film Marvel X-Men: Première classe en tant que méchant Sebastian Shaw, et a été référencé à plusieurs reprises dans le MCU, y compris lors d’un Libre de toute attache conversation entre Iron Man, Spider-Man et les Gardiens dans Avengers : guerre à l’infinile sien Spécial vacances Gardiens de la Galaxie apparition est sa première fois dans le MCU. Auparavant, Bacon a déclaré à propos de l’utilisation fréquente de son nom par la franchise :

« Quand j’ai vu Les Gardiens de la Galaxie, je suis allé le voir sans savoir qu’on parlait de moi. C’était un après-midi à New York, j’étais sur la 67e rue et j’y suis allé seul, comme je le fais souvent. J’étais comme, ‘ Putain de merde. Ils parlent de moi. Est-ce que vous comprenez ça ?' »

Avec seulement un mois avant le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie arrive sur Disney +, les fans des Gardiens et de Kevin Bacon n’ont que peu de temps à attendre pour le voir se pavaner dans le cadre du MCU. Espérons que l’apparition de Bacon pourrait enfin payer le tweet de 2020 dans lequel Chris Pratt a dû refuser une danse contre l’acteur, après avoir concédé qu’il nous perdrait. Peut-être que nous pourrons en voir quelques-uns Libre de toute attache des films s’y glissent quelque part lorsque la spéciale tombe le 25 novembre.