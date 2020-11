"The Wedding Crashers 2": Vince Vaughn confirme les discussions sur la suite

Cela fait 15 ans que « The Wedding Crashers » a fait rire les cinéphiles pour la première fois. Depuis lors, les rumeurs d’une éventuelle suite ont persisté sans jamais se réaliser – jusqu’à présent. Selon l’acteur principal Vince Vaughn, « The Wedding Crashers 2 » est enfin bien parti pour devenir réalité.

Lui et sa co-star Owen Wilson parlent actuellement activement de « The Wedding Crashers 2 », confirme Vince Vaughn dans une interview avec Entertainment Tonight. « Owen, moi et le réalisateur de The Wedding Crashers parlions sérieusement d’une suite pour le film pour la première fois », a déclaré Vaughn. « Il y a une idée qui est plutôt bonne. Nous sommes donc aux premiers stades de la conversation. » Malheureusement, l’acteur ne révèle pas encore en quoi consiste exactement cette idée.

Milieu à la fin des années 40, célibataire – et maintenant?

Le réalisateur David Dobkin, qui a réalisé le film original, s’est récemment montré beaucoup plus ouvert. Dans une interview avec Entertainment Weekly, il explique vaguement le concept de base de la suite possible. « Dix ans ou plus plus tard, ces gars-là sont soudainement dans la quarantaine et célibataires – que font-ils? » Les deux hommes commençaient lentement à avoir l’idée qu’ils pourraient ne pas être père et ne jamais se marier, dit Dobkin. Lui, Vince Vaughn et Owen Wilson auraient joué avec cette idée.

Le retour des wedding crashers

Dans le film de 2005, Vince Vaughn et Owen Wilson peuvent être considérés comme des avocats spécialisés en divorce qui visitent régulièrement les mariages d’étrangers pendant leur temps libre pour prendre des invités célibataires. Cette arnaque devient cependant la perte des deux émeutiers lorsqu’ils rencontrent Claire (Rachel McAdams) et Gloria (Isla Fisher), auxquelles le duo s’intéresse sérieusement …

«C’était amusant de faire ces films», dit Vaughn, en regardant en arrière sur «The Wedding Crashers», «Mr. & Mrs. Smith» et «Zoolander». « C’est toujours amusant de faire rire les gens et de travailler avec des gens drôles. » Nous attendons avec impatience la poursuite de la drôle de collaboration avec Owen Wilson!