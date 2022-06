Baddies South Zeus Épisode 5 Date de sortie – États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie – Nombre total d’épisodes, regarder en ligne

La date de sortie de Baddies South Zeus Episode 5 est quelque chose que les fans de cette émission en cours recherchent. Ils veulent tous savoir quand sortira le prochain épisode de la dernière saison de Baddies. Pour cette raison, nous avons décidé de vous apporter ce guide.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur la dernière date de sortie de l’épisode 5 de Baddies South Zeus, où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne dans différentes régions, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations à son sujet. Explorons sa date de sortie sans plus tarder.

Baddies est une émission de télé-réalité populaire et intéressante que beaucoup de gens regardent dans diverses régions. Ce spectacle est produit par Natalie Nunn et Tanisha Thomas. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un spin-off de la série Bad Girls Club d’Oxygen.

La première saison de cette série nommée Baddies ATL est sortie en 2021. La série est de retour avec sa deuxième saison. Le titre de cette nouvelle saison est Baddies South. Après avoir regardé le dernier épisode de cette émission, ses fans se sont interrogés sur la sortie de son prochain épisode. Tout ce qu’ils veulent savoir, c’est la date de sortie de l’épisode 5 de Baddies South Zeus.

Eh bien, nous avons quelques détails sur ce nouvel épisode et vous les avons apportés. Avant cela, nous verrons d’autres détails sur ce spectacle. Cela vous aidera à en savoir plus sur cette série.

Où regarder Baddies South ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission est Zeus. Vous pouvez également le regarder en ligne sur le site officiel de Zeus et d’autres plateformes de streaming en ligne. La disponibilité de cette émission en ligne sur ces services de streaming dépendra de votre emplacement.

Nombre total d’épisodes

La première saison de Baddies ATL se composait de 10 épisodes. Vous pouvez vous attendre à ce que la saison 2 en cours de Baddies South ait un nombre d’épisodes similaire. Nous vous tiendrons au courant une fois que son nombre exact d’épisodes sera révélé.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de la saison 2 de Baddies. Nous les avons répertoriés ci-dessous.

Briana « Bri » Walker

Natalie Nunn

Elliadria « Persuasian » Griffon

Jelaminah « Jela » Lanier

Gia « Rollie » Mayham

Sashanna « Slim » McLaurin

Roche chrétienne

Anne Moore

Baddies South Zeus Épisode 5 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de Baddies South Zeus, c’est le 10 juillet 2022. Avant cela, vous aurez l’épisode 4 à regarder le 3 juillet 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de cette émission sont publiés tous les dimanches.

Liste des épisodes de Baddies South Zeus

Voici la liste de tous les épisodes de Baddies South Zeus. Nous ajouterons bientôt d’autres épisodes à la liste.

Fini l’ancien, place au nouveau Je t’ai nettoyé Vous ne voulez pas ces problèmes À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

Les noms des épisodes restants seront mis à jour une fois qu’ils seront révélés.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de Baddies South Zeus dans diverses régions, et combien d’épisodes seront là dans la saison en cours de cette émission, ses plateformes de streaming, et beaucoup plus. Alors, attendez le dimanche prochain pour profiter du nouvel épisode de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Nous vous répondrons pour vous aider à résoudre toutes vos questions et problèmes.

