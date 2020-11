Fortnite: Comment vérifier l’état du serveur

Avec plus de 350 millions de joueurs enregistrés, c’est une merveille qu’Epic Games maintienne les serveurs Fortnite avec un minimum de hoquet. Les jeux en ligne courent toujours le risque de planter en raison de problèmes de serveur ou de maintenance planifiée, mais Epic Games n’est rien d’autre que cohérent. Mais il est préférable de comprendre comment vérifier le statut du serveur Fortnite lors de ces rares occasions où le Battle Bus arrête temporairement de voler.

Il existe trois méthodes éprouvées pour vérifier l’état du serveur Fortnite lorsque le jeu ne fonctionne pas correctement:

Site Web du statut public d’Epic Games le Statut Twitter de FortniteServer page Le site Web de Fortnite Downdetector

Statut du serveur Fortnite – Statut public d’Epic Games

L’officiel Statut public d’Epic Games Le site Web sera probablement la seule et unique page que vous visitez. Epic Games fournit un aperçu détaillé des services Fortnite. Non seulement cela vous permet de savoir si le jeu lui-même est opérationnel, mais il décompose encore plus les services du jeu. Sur le site Web du statut public d’Epic Games, vous pouvez vérifier le statut des différents services Fortnite, tels que:

Site Internet

Services de jeux

S’identifier

Fêtes, amis et messagerie

Chat vocal

Matchmaking

Statistiques et classements

Boutique d’objets

Donc, dans le cas où l’un de ces services serait hors ligne, cela ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du jeu sera hors ligne. Les problèmes de serveur sont situationnels, il est donc impossible de dire quoi ou quand l’un de ces services sera hors ligne à moins qu’une maintenance planifiée n’ait lieu.

De plus, Epic Games fournit plus d’un mois d’informations sur les incidents passés.

État du serveur Fortnite – Page Twitter FortniteStatus

L’officiel FortniteStatus Twitter d’Epic Games est idéal pour entendre les mises à jour immédiates de l’état du serveur Fortnite. Epic Games effectue un excellent travail en fournissant des mises à jour immédiates et même des retweets des publications du support Xbox et d’autres comptes de support de console.

Pour les joueurs les plus inconditionnels de Fortnite, vous pouvez opter pour des notifications push qui seront envoyées directement sur votre téléphone. Suivez d’abord le compte Twitter, puis une icône Bell apparaîtra. Cliquez sur l’icône Bell, qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que la page FortniteStatus tweete. C’est vraiment pratique.

État du serveur Fortnite – Downdetector

Si, pour une raison quelconque, le site Web du statut public d’Epic Games et le compte Twitter de FortniteStatus ne se sont pas mis à jour, le Détecteur de Down Fortnite le site Web est une autre alternative. Cependant, comme les deux premières options fournissent tellement de détails, cela devrait vraiment servir de dernier recours.

Downdetector est un site Web fiable car il rassemble des données sur les pannes en ligne à partir de rapports d’utilisateurs en temps réel. Il y a des cas où vous pourriez vous connecter à Fortnite au moment ou à proximité de la panne du serveur, ce qui n’aurait peut-être pas laissé suffisamment de temps à Epic Games pour signaler via les flux officiels. Dans ce cas, Downdetector vous permet de déterminer si d’autres joueurs ont signalé une panne similaire à la vôtre.

Il est toujours important de comprendre comment vérifier l’état du serveur Fortnite si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas avec le jeu. De cette façon, vous passez moins de temps à vous connecter et plus de temps à jouer. Avec tout ce temps d’arrêt, vous pouvez à la place découvrir les planeurs les plus rares de Fortnite et les émoticônes les plus rares.

Êtes-vous un joueur créatif passionné de Fortnite? Nous avons compilé de nombreux codes de jeu Trappers vs Runners que vous devriez vérifier.