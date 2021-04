Sergio Basteri était-il la grande victime de Luis Miguel?

Au fil des ans, Luis Miguel il se vantait de vouloir séparer sa vie privée et personnelle de la célébrité. En fait, pendant longtemps, il a lui-même veillé à ce que les nouvelles qui incluent son nom soient purement et exclusivement basées sur sa carrière professionnelle.

Cependant, une fois que Netflix a proposé au chanteur de publier une biographie de lui au format série, ses secrets les plus intimes ont commencé à faire surface. Même si, dans de nombreux chapitres, c’était la même chose Luis Miguel celui qui a révélé des détails de sa vie pour éviter, justement, la spéculation, dans d’autres cas, cela pourrait être considéré comme une fiction.







L’un des problèmes de la vie de Luis Miguel qui a fait ressortir sa série est celle qui inclut sa mère. Marcela Basteri, disparue il y a plus de 30 ans, reste toujours un sujet sensible pour l’interprète et la biographie de Netflix reflète parfaitement son sentiment.

Mais, à la suite de cette disparition, celui qui a également gagné en importance est Sergio Basteri, le plus jeune frère de Luis. Lorsque Basteri est allé à la rencontre de Luisito Rey pour voir son fils aîné, Micky, c’était justement Sergio qui était dans ses bras, puisqu’il n’avait même pas un an.

À tel point que, après que Marcela Basteri ait été effacée du monde, Luis Miguel a réussi à garder la garde de son jeune frère. Cependant, la relation entre eux n’était pas ce à quoi tout le monde s’attendait, pas plus que ce que le chanteur avait avec Alex, son frère du milieu.

De plus, il y a quelques jours, le producteur Salvador Llanes, a assuré que Sergio Basteri avait l’intention de sortir son propre album parce que « sa voix a étonné tout le monde« . Mais, l’ami aussi des frères a dit que «il y avait un peu d’inconfort, une réclamation de la part de Luis Miguel sur si Sergio s’est consacré à la musique».

Bien que, en parlant de l’histoire et du lien brisé du Sol de México et de son frère, il ne pouvait s’empêcher de mentionner son avis sur la deuxième saison de la série qui les implique. « J’espère qu’ils ne montrent pas Sergio comme le méchant, il était l’une des principales victimes de toutes les situations qui se sont produites autour Luis Miguel« , Il a dit.