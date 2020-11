Achetez la Xbox Series X maintenant pour la sortie d’Otto!

Vous pouvez Xbox Series X achetez maintenant dans diverses boutiques en ligne. Sur Otto.de les ventes de la nouvelle console Microsoft sont désormais en ligne. Ici, vous accédez directement à la page de présentation de la console de nouvelle génération:

Important: Gardez à l’esprit que la Xbox Series X n’est disponible qu’en quantités limitées. Cela s’applique à la vente au détail stationnaire ainsi qu’à la vente au détail en ligne. Par exemple, si vous voulez une console au plus tard à Noël, vous devriez l’obtenir immédiatement. En plus du supplément pour le coffre-fort, vous le recevrez ensuite commodément livré à votre domicile.

Tout ce que vous devez savoir sur l’achat de la Xbox Series X.

Mais la console en vaut-elle même la peine? Qu’y a-t-il sous le capot et quelles fonctionnalités apporte la Xbox Series X? Nous avons regardé de plus près la bonne pièce et avons pu effectuer un test détaillé avant le lancement.

Toutes les informations sur notre Test pratique vous arrivez ici. Ensuite, vous saurez certainement si la console vous convient:

Nous vous indiquerons également le téléviseur dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de la Xbox Series X. Nous avons fait une sélection avec des candidats potentiels qui offrent une alternative peu coûteuse. Les informations les plus importantes sur le meilleur téléviseur Xbox Series X peuvent être trouvées ici:

Si vous ne souhaitez pas pré-commander la console d’Otto, jetez un œil à d’autres détaillants en ligne pour savoir comment Amazone, Saturne ou MediaMarkt passé.

