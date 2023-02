Qui est le réalisateur le plus riche du monde et à combien s’élève sa fortune

Dans le monde du cinéma, il y a des réalisateurs qui ont fait une carrière réussie grâce à leurs films, dont beaucoup ont été acclamés par le public et la critique. Et c’est au nom du réalisateur que repose le succès ou l’échec d’une production cinématographique, dont beaucoup se souviennent pour leurs films classiques.

Même un film peut avoir un tel succès qu’il peut devenir important dans la culture populaire, avec des films comme »Star Wars », »Jurassic Park », »Jaws » ou »Titanic » étant reconnus par la plupart des gens. , il faut donc s’attendre à ce que les réalisateurs derrière ces films aient une grande fortune dans le monde du cinéma.

Sachant que »Star Wars » est l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, le réalisateur George Lucas Il est actuellement le réalisateur le plus riche du monde, ayant actuellement une fortune de plus de 12 milliards de dollars. En outre, le cinéaste est également le fondateur du studio Lucasfilm, ainsi que de la société d’effets techniques Industrial Light and Magic.

En deuxième position des administrateurs avec le plus de revenus, se trouve Steven Spielberg, considéré comme un autre grand réalisateur pour avoir porté au grand écran des films comme »ET l’extraterrestre », »The Terminal », »Jaws », et même »Indiana Jones » avec Lucas. Spielberg a une fortune qui s’élève à 8 milliards de dollars.

suit alors Pierre Jackson en troisième place, ayant une valeur nette d’un milliard de dollars. Comme les précédents, Jackson est le créateur d’une des trilogies les plus acclamées au cinéma, ayant travaillé sur les trois films de »Le Seigneur des Anneaux » du roman du même nom écrit par JRR Tolkien, avec le cinéaste réaliser, écrire et produire chacun d’eux.

Toujours dans le top 5, la quatrième position est occupée par le réalisateur, acteur et producteur Tyler Perry, qui a réalisé plus de 30 films et a une fortune de 800 millions de dollars. En cinquième place se trouve James Cameronqui a réalisé des films tels que »Terminator », »Alien », et a placé deux de ses films dans le plus gros succès de l’histoire avec »Avatar » et »Titanic », avec sa fortune s’élevant à les 700 millions de dollars.

