Chris Hemsworth et Elsa Pataky réussissent ensemble sur Netflix avec un film captivant

Chris Hemsworth et Elsa Pataky sont l’un des couples les plus aimés d’Hollywood et maintenant, pour la première fois, ils ont travaillé ensemble. Voir!

Chris Hemsworth Il est l’un des acteurs les plus reconnus de l’industrie cinématographique. Son rôle de Thor dans Marvel l’a catapulté à la renommée internationale, récoltant des milliers de fans à travers le monde. A tel point que, depuis le MCU, ils n’ont pas hésité à continuer de miser sur ce personnage qui, à l’heure actuelle, fait partie de ceux qui ont fait le plus d’apparitions dans la franchise. La preuve en est que le 8 juillet, il présentera en avant-première son quatrième film solo en tant que Dieu du tonnerre.

Autrement dit, avec ce film qui est sur le point de sortir, Chris Hemsworth ajoute son huitième long métrage en merveille. Cependant, il reste encore un mois avant la première officielle de Thor : Amour et tonnerre. Pour cette raison, alors que son nouveau travail en tant que l’un des super-héros les plus célèbres arrive, l’acteur s’est plongé dans une nouvelle aventure. Cette fois, il l’a fait à travers Netflix dans un film qui est devenu une rage.

Il s’agit de intercepteur, le film sorti le 3 juin et devenu en moins d’un mois le plus regardé sur la plateforme. C’est parce qu’en une semaine seulement ajouté un total de 35 600 000 heures vues dans le monde. Ces chiffres le positionnent bien entendu en tête du top 10 des plus regardés en anglais. Même si, à vrai dire, ce n’est pas Chris Hemsworth le grand protagoniste de ce film, mais c’est sa femme.

Elsa Pataki, qui travaille également comme actrice et est mariée à Hemsworth depuis 2010, est l’artiste principale de ce film. Elle incarne le lieutenant JJ ​​Collins, qui se retrouve à la tête d’une station d’interception de missiles située au milieu de l’océan Pacifique après avoir été chassée du Pentagone. Mais, le lieutenant montre à nouveau son potentiel lorsqu’elle doit faire face à une attaque qui menace la station.

Alexandre Kessel (Luke Bracey), un ancien officier du renseignement américain corrompu, est celui qui tente de mettre en œuvre un plan qui, le temps presse, doit être arrêté par Collins. Le personnage de Pataky est chargé de s’assurer que ni Kessel ni ses mercenaires infiltrés ne réussissent leur attaque. Et, sans aucun doute, il faut dire qu’Elsa a réalisé une performance brillante et crédible dans ce rôle.

En revanche, quant à Chris, il ne fait qu’une apparition particulière. Non seulement il est producteur exécutif de Intercepteur, mais apparaît également dans le film en tant que Jed, un vendeur d’électronique chargé d’encourager la protagoniste tout au long de son aventure. Bien sûr, il faut noter que l’artiste est méconnaissable avec sa caractérisation cheveux longs et lunettes.

