Outlander saison 7 : Sam Heughan et Caitriona Balfe en ont marre de la série et en voici la preuve

La septième saison de Étranger est en cours de production, mais les protagonistes semblent fatigués de la série. Jetez un œil au test et découvrez pourquoi !

© StarzSam Heughan et Caitriona Balfe

Malgré que la sixième saison de Étrangerétait plus court que prévu par les fans, le histoire d’amour entre Jamie et Claire ça ne s’arrête pas là. C’est parce que, à partir de Starz, a confirmé que la fiction avait été renouvelée pour une septième partie bien avant la première de la sixième édition. La réalité est que les épisodes nouvellement publiés étaient moins nombreux que prévu en raison de deux problèmes : COVID 19 et la grossesse de Caitriona Balfe.

Oui! Caitriona Balfe, qui joue Claire Fraser, était mère pendant le tournage et, à son tour, la pandémie de COVID 19 a encore une fois compliqué le travail des acteurs. Pour cette raison, la production de Étranger a décidé de ne pas poursuivre les enregistrements et de publier les huit chapitres récemment visionnés.

Bien sûr, il faut noter qu’au-delà de la brièveté de la sixième saison, la série a été une fois de plus un succès. Apparemment, le fait de revoir Caitriona Balfe comme Claire et Sam Heughan comme Jamie Cela a fait sensation auprès des fans. De plus, l’histoire captivante qui a été capturée dans ces chapitres était beaucoup plus dramatique, émouvante et excitante par rapport aux cinq précédentes.

Cependant, maintenant, les fans en veulent plus et attendent avec impatience la septième saison, qui est déjà en pleine production. C’était il y a quelques semaines quand depuis l’Instagram officiel de Étranger a confirmé le début du tournage du nouveau lot d’épisodes. On ne sait pas encore grand-chose sur ce qui va arriver, il n’y a pas d’informations sur une date de sortie, mais on sait qu’elle sera basée sur le livre Écho dans l’os par Diana Gabaldon.

Cependant, il semble que le tournage soit fastidieux pour Sam Heughan Oui Caitriona Balfe, qui en aurait complètement marre de la série ou, du moins, du travail de nuit. L’actrice est celle qui, via son compte Twitter officiel, a montré à quel point il est épuisant pour eux de tourner la nuit. « Est-il temps de rentrer à la maison ?», a-t-il écrit accompagné du hashtag #NochesdeRodaje.

Parallèlement à cette phrase, il a partagé une photo avec Sam Heughan dans lequel on les voit tous les deux faire semblant de dormir, mais en même temps épuisés. Dans la carte postale, en outre, les deux sont caractérisés par leurs personnages respectifs. Pourtant, la réalité est qu’au-delà du fait que l’image est celle du tournage de Étrangerl’interprète n’en a pas montré beaucoup plus sur lui et n’a laissé aucune avance sur ce qui est à venir.

