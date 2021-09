The Walking Dead : l’histoire de Daryl et Leah allait être très différente

Les morts qui marchent Il traverse actuellement les épisodes qui composent sa dernière saison, ce sera donc l’adieu à la série, mais pas à la franchise, car il y a de futurs projets en développement. L’un des aspects les plus intéressants du dixième volet a été la révélation que Daryl eu une liaison avec un survivant nommé Horrible. Cependant, les plans n’allaient pas être comme nous l’avons vu à l’écran.

C’était dans l’épisode 18 de la saison 10, intitulé « Trouve-moi », que les fans de la série ont rencontré Horrible, joué par Lynn Collins. Il s’agit d’une femme solitaire et dure qui était la propriétaire du chien avec lequel Daryl retourna à Alexandrie. Leur histoire d’amour n’avait pas vraiment convaincu tout le monde par les attitudes des deux, et tout s’était refermé lorsqu’il lui avait annoncé qu’ils allaient se rencontrer plus tard.







On savait auparavant qu’elle reviendrait au dernier versement, après qu’il ait été avancé par ses propres Angela Kang, le showrunner. Dans le quatrième chapitre, créé dimanche à AMC, nous avons eu la réunion au cours de laquelle ils ont clairement exprimé leurs positions : il pense qu’elle ne l’a jamais cherché et elle pense qu’elle l’a abandonné. De même, il a été révélé que les plans pour Leah allaient être plus intéressants.

Kang assuré: « Nous avons commencé à mélanger l’idée au cours de l’ellipse de la saison 9, où Daryl a adopté le chien. Et dans la salle des écrivains, nous avons toujours eu à l’esprit que cela viendrait d’une sorte de femme qui était là-bas et avec qui il aurait une relation . relation compliquée, mais nous n’avons jamais rien tiré de cette histoire « . Puis il ajouta : « Nous voulions faire l’histoire des Reapers. Et nous sommes également partis de l’idée que quiconque est cette personne fait partie du groupe. », concernant la question de savoir si Leah serait membre des Reapers.







« L’histoire d’origine de la cabine et l’épisode dans lequel elle se trouve, c’est-à-dire celle-ci, était une seule histoire. Il y avait des » flashbacks « et l’histoire actuelle et tout se mélangeait. Mais alors, alors que nous étions au milieu de la saison 11, nous avons dû faire marche arrière et élargir [la temporada 10], donc nous séparons le morceau de l’histoire d’amour « il a avoué. Il s’est également adressé aux fans qui ne sont pas captivés par cette histoire : « Si les gens n’aiment pas ça, c’est bien, car elle est en fait une méchante et il y a un élément toxique dans cette relation. ».