Dans Phasmophobia, les fantômes ne vous tuent plus à l’extérieur – tout sur la mise à jour

Le jeu d’horreur populaire Phasmophobie a obtenu une mise à jour qui apporte des améliorations intéressantes. Nous listons ici toutes les innovations importantes.

Changements petits mais subtils de la phasmophobie

D’une part, ce sont les fantômes dans le jeu maintenant plus possible de vous tuer sur certaines cartes, si tu restes à l’extérieur du bâtiment concerné est situé.

D’autre part, le La portée du microphone parabolique est passée de 8 à 10 mètres. le largeur les développeurs ont également ajusté. De 2 par 3 mètres. Avec le microphone, vous pouvez percevoir des bruits sur la distance mentionnée et également à travers les murs. Donc, avec le changement, il est maintenant possible de repérer les fantômes plus tôt.

Également inclus dans le patch est un Amélioration de la recherche de chemin fantôme. Ils sont maintenant plus intelligents pour vous traquer. Correction d’un bug dans l’asile de fous où vous pas de photos d’empreintes digitales sur les portes grises.

Les variations de température sur le thermomètre et un bug où la température extérieure changeait constamment ont également été corrigés.

Les changements peuvent ne pas sembler beaucoup, mais la communauté du jeu d’horreur « Phasmophobia » est enthousiaste à leur sujet. Parce qu’il s’agit de Un réglage fin qui a un impact énorme sur le gameplay peuvent avoir et que les joueurs accueillent.