Eraser: Reborn a été tourné en secret cet été, basé sur le classique de Schwarzenegger des années 90

Il est difficile d’imaginer que beaucoup de gens puissent faire un film ces jours-ci sans que quelqu’un en ait vent, surtout si ce film est un redémarrage d’un film d’Arnold Schwarzenegger, mais il semble que cela ait été fait car Deadline a rapporté que le film d’Arnie de 1996 La gomme est non seulement en train de redémarrer, mais qu’il a déjà été tourné par Warner Bros. Le rapport détaille la nouvelle version du film d’action avec Dominic Sherwood, qui a déjà joué dans Shadowhunters : les instruments mortels et Penny Dreadful : La Cité des Anges, dans le rôle principal.

Intitulé Gomme : Reborn, le film a apparemment été tourné au cours de l’été sous la direction de John Pogue, avec Jacky Lai, McKinley Belcher III et Eddie Ramos constituant le casting principal. Il semble que le tournage se soit fait sous le radar, et étant donné qu’il n’y a pas de grands noms attachés au projet, c’est probablement ainsi qu’ils ont réussi à le garder silencieux pendant si longtemps.

Le film se dirige maintenant vers la post-production et semble viser une sortie au printemps 2022, bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur la manière exacte dont cette sortie sera livrée. On pense que le film ne se dirigera pas vers HBO Max comme beaucoup de films de Warner Bros. Alors que l’intrigue du film suit le maréchal américain Mason Pollard, un spécialiste de la fabrication de morts face à des témoins de crimes qui efface toute trace de leur existence, suggérant une histoire similaire à l’original, cela ressort clairement de la manière discrète dont le film a été filmé. que nous n’allons pas nous attendre à un gros blockbuster comme le Arnold Schwarzenegger original.

Le film de 1996 a retiré 240 millions de dollars de son budget de 100 millions de dollars et a vu Arnie déchirer l’écran en tant que spécialiste de la protection des témoins qui affronte ses collègues lorsqu’il se méfie de leurs actions alors qu’il s’occupe d’une affaire impliquant des armes de haute technologie. Le thriller d’action a été réalisé par Chuck Russell et a joué avec Vanessa Williams, James Coburn et James Caan.

Comme prévu, personne ne semblant au courant de l’existence du film jusqu’à aujourd’hui, il y a très peu de détails sur la question de savoir si la nouvelle version établira un lien avec l’original ou s’il s’agira d’un redémarrage complet – ce dernier semble être le résultat le plus probable car il semblerait étrange de suivre un film d’Arnie sans l’implication du grand homme. Maintenant que le chat est sorti du sac, il devrait y avoir bientôt plus d’informations sur le film, y compris des points d’intrigue plus spécifiques ainsi qu’une idée plus définitive de la façon dont le film sortira s’il ne se dirige pas vers HBO Max. mais vient de Warner Home Media.

Warner Bros. a joué avec bon nombre de ses sorties de films prévues au cours des six prochains mois, ne s’étant pas pleinement engagé à revenir à une sortie en salles uniquement dans un avenir prévisible, et Gomme : Reborn ne ressemble pas à celui qui brisera le moule de quelque façon que ce soit. Cette nouvelle vient de Deadline.