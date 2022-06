Horizon 2074 : titre officiel des séries PlayStation et Netflix

L’adaptation attendue de la franchise de jeux vidéo »Horizon » a enfin un titre officiel. Grâce à un nouveau reportage où les crédits de la production, de la réalisation et de l’équipe de travail ont été dévoilés, ainsi que plusieurs managers et designers, nous avons pu savoir que la nouvelle série s’intitulera »Horizon 2074 ». C’était en mai lorsque le président et producteur exécutif de PlayStation, Jim Ryana confirmé que la société collaborerait avec Netflix pour apporter une nouvelle série.

Le premier opus de la franchise créée par Jeux de guérilla était » Horizon Zero Dawn » sorti en 2017, étant un RPG d’action publié en exclusivité par Sony Interactive Entertainment pour la console PlayStation 4. Dans le jeu, nous avons pu rencontrer Aloy, un jeune chasseur perdu dans un monde futuriste dévasté par des monstruosités mécaniques et envahi par un environnement de jungle.

Depuis sa sortie, le jeu est devenu l’un des titres PlayStation les plus populaires, les joueurs et les critiques applaudissant sa conception mondiale, son histoire intrigante et ses visuels époustouflants. Le jeu vidéo s’est même vendu à 20 millions d’exemplaires sur PlayStation 4, ce qui en fait l’un des jeux les plus vendus de tous les temps pour la console. Une suite intitulée »Horizon Interdit Ouest » est sorti en février 2022 sur PlayStation 4 et 5, étant également acclamé par la critique.

La nouvelle entrée de la franchise a été récemment annoncée, intitulée »Horizon Appel de la Montagne » lors de l’événement Sony’s Consumer Electronics Show en janvier, et c’est en juin que Guerrilla Games a déclaré que le nouvel opus suivra Ryas, un nouveau protagoniste ayant appartenu aux guerriers Carja, qui cherche la rédemption après sa sortie de prison.

La nouvelle de la nouvelle série »Horizon » a été annoncée avec la confirmation que Sony travaillait également sur des adaptations de » God of War » et » Gran Turismo », ce dernier sortant le 11 août 2023. » Gran Turismo » comportera un scénario de Jason Hall et sera dirigé par le directeur du District 9, Neill Blomkamp. »Horizon 2074 » n’a pas encore de date de sortie officielle.