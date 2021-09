Berserk : l’interview révélerait quelques détails sur sa fin

Ces derniers mois, il y a eu une grande incertitude quant à l’avenir de « Berserk », une œuvre colossale de dark fantasy qui a subi la mort de son créateur, le dessinateur et écrivain Kentaro Miura, plus tôt cette année. Bien que son taux de publication ait ralenti, les fans de Guts n’ignorent pas facilement le grand talent de Miura pour construire son monde fantastique de style médiéval obsédant et développer ses personnages.

Après tout, une œuvre comme « Berserk », parue depuis la fin des années 80, a profondément marqué la culture populaire, avec un héritage esthétique et narratif qui a inspiré des milliers d’artistes et de créateurs à travers le monde, donc il y a la triste idée que nous ne pourrons peut-être pas en voir la fin.

Voici un résumé de l’interview de Miura à Berserk Expo ce mois-ci. J’espérais que Miura et Oda auraient une conversation car elles ont toutes les deux dit qu’elles ne pouvaient s’empêcher de dessiner en détail et ont décrit en plaisantant une telle habitude comme une maladie. Ils espèrent (d) un tour du monde après la sérialisation pic.twitter.com/FyxjBdkRYy – homme de sable (@sandman_AP)

12 septembre 2021





Après la publication du chapitre 364 du manga, une interview avec Kentaro Miura est apparue à titre posthume dans laquelle le mangaka a brièvement partagé certains de ses plans avec l’histoire, qui avec certaines traductions faites par les fans a été réalisée sous forme de conversation avec Eiichiro Oda, créateur de « Une pièce ».

Tout semble indiquer que Miura avait déjà en vue la fin des aventures de Guts, qui étaient déjà terminées entre 60 et 89 % avant sa mort. Apparemment, l’auteur savait déjà ce qui se passerait à la fin, même s’il n’était pas sûr du nombre d’intrigues secondaires qu’il ajouterait avant sa conclusion.

Kentaro Miura a également laissé entendre que Guts et Griffith s’affronteraient à plusieurs reprises avant le combat final, notant que l’histoire de « Berserk » était sur le point d’entrer dans une nouvelle phase dans laquelle son protagoniste devrait affronter le « Skull Knight ». , un événement dont nous ne pourrons malheureusement pas être témoins, ou du moins pas à travers ses propres dessins.

Récemment, l’équipe éditoriale de Young Animal, en collaboration avec les assistants de Miura, a pu présenter au public le dernier chapitre que l’auteur a pu faire de « Berserk » avant de s’éteindre. Bien que le manga soit en pause évidente, l’éditeur a assuré aux fans que son avenir n’était pas gravé dans le marbre. Il a été tâtonné que les assistants de Miura connaissaient le plan de leur patron, afin qu’ils puissent continuer la série.