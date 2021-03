« The Walking Dead »: ce qui est arrivé à Maggie pendant sa longue absence

Le premier épisode des 6 chapitres supplémentaires de la saison 10 de « Les morts qui marchent”Est ​​maintenant prêt pour la première. Les fans de la série s’attendaient à ce que dans cette dernière partie de la saison, les doutes puissent être clarifiés, avoir un panorama propre et pas de détails pour le saison 11 qui sortira à l’été 2021.

L’épisode s’appelle « La douceur du foyer« , et là-dedans nous pouvons voir Maggie déjà Daryl à la réunion que tout le monde attendait. Maggie fait son entrée à un moment très précis pour aider la communauté de Alexandrie Oui Hilltop, ils étaient dans une confrontation avec les chuchoteurs.

Regardant dans le passé et partant Maggie, elle a pris la décision d’accompagner son fils pour pouvoir trouver Goergie et parmi eux, pouvoir réaliser la formation d’une nouvelle communauté. Cependant, c’est maintenant son retour qui nous laisse des doutes et des interrogations.

Celles-ci tournent principalement autour de l’endroit où elle se trouvait en soi pendant tout le temps qui s’est écoulé et du fait que rien n’a été entendu d’elle. Ces doutes et d’autres sont révélés dans cet épisode dans lequel Maggie est le personnage principal. Minutieux! Alerte spoil au cas où vous ne sauriez toujours pas ce qui se passera dans le saison 10 de « Les morts qui marchent».

FOX RÉVÉLATION DES PREMIÈRES MINUTES DU RETOUR DE MAGGIE DANS «HOME SWEET HOME»

POURQUOI MAGGIE A-T-ELLE SORTIE?

Maggie est revenue sur « The Walking Dead » (Photo: FOX)

Environ sept ans avant le saison 10, Maggie prévu d’exécuter Negan, Mais il l’a laissé pourrir en prison pour meurtre Glenn. Maggie et son enfant d’un an Hershel ils ont quitté leur maison dans la colonie Hilltop pour partir avec Georgie, le bienfaiteur qui a échangé avec Maggie une clé d’un avenir dans l’épisode de la saison 8 « La clé ».

Dans l’épisode « Stradivarius » de la saison 9, nous savions que Maggie il a été « Quelque part au loin » aider Georgie avec une nouvelle communauté. Sept ans plus tard, Negan ruine le retour de Maggie lors de la première prolongée du saison 10, « La douceur du foyer », où Daryl il part avec Maggie ramasser Hershel, qui a maintenant huit ans.

Et quand Daryl raconte Maggie qu’il craignait qu’elle ne soit partie après avoir cessé d’envoyer des lettres à Carol et son groupe de survivants, Maggie avoue: «Je n’étais pas près de l’automne depuis longtemps. Et quand j’étais … eh bien, quand j’étais, je ne me suis pas arrêté. « .

Image de l’épisode 17 de la saison 10 de « The Walking Dead » (Photo: FOX)

Maggie expliquer qu’elle et Georgie, avec les jumeaux Moucheron et Hilda, ils trouveraient des groupes et les aideraient de la même manière que Georgie aidé Hilltop, mais les choses « Ils iraient toujours mal ». Peu importe ce qu’ils essayaient de faire pour aider d’autres humains, il semblait juste qu’il n’y avait plus de gens pacifiques dans le monde.

C’est ce qui s’est passé dans l’émission, mais les événements en dehors de l’émission présentent un contexte différent pour le départ de Maggie. Avant le saison 9 de « Les morts qui marchent « , Lauren Cohan Il est devenu impliqué dans un différend salarial avec les producteurs, exigeant le même salaire reçu par ses co-stars masculines d’ancienneté similaire.

Une autre complication était que Cohan jouait dans un pilote de comédie d’espionnage de abc appelé « Whisky Cavalier« , et elle a été choisie pour une première saison complète, ce qui a évidemment compliqué davantage son mandat dans la série et elle a finalement choisi de se passer du personnage.

POURQUOI MAGGIE EST-ELLE DE RETOUR?

Pourquoi Maggie est-elle retournée à « The Walking Dead »? (Photo: FOX)

Maggie était sur le point de rentrer à la maison après Knoxville, mais ce n’est pas le cas. Elle ne pouvait pas. «La vérité est que j’ai quitté la maison parce que je ne pouvais pas permettre à Negan de prendre plus de place dans ma tête. Et puis j’ai réalisé que je ne voulais pas qu’Hershel revienne là-dessus. « , révèle Maggie à propos de ses années d’absence.

«Le lendemain matin, nous avons rencontré toute cette communauté de personnes qui avaient besoin de nous autant que nous en avions besoin. Et je sentais que c’était censé être ainsi. Mais cela aussi est fini ». Fuyant Faucheurs et incapable de retourner dans sa communauté réduite en cendres par Alpha et les Chuchoteurs, Maggie raconte Daryl: «Je m’occuperai de Negan si nécessaire. Pour le moment, la seule chose qui compte, c’est Alexandrie. «

Cohan est finalement parvenu à un accord pour un retour limité à «Les morts qui marchent», Apparaissant seulement dans la première moitié de la saison avant de sortir de l’histoire, et probablement aussi recevoir cette augmentation souhaitée, bien que les détails n’aient pas été révélés au grand public.

Maggie Rhee, de retour sur le ring (Photo: The Walking Dead / AMC)

Le showrunner de « Le les morts ambulants», Angela Kang, a précisé que la porte était ouverte pendant Maggie reviendra un jour, et ce jour a fini par être plus tôt que prévu, car « Whisky Cavalier« A été annulé après seulement 13 épisodes par abc.

Au départ, il avait été annoncé que Maggie Je reviendrais pour le saison 11, mais de toute évidence, il a été décidé qu’il apparaîtra également à la fin de la saison 10. Il sera intéressant de voir si Maggie Oui Cohan sont-ils de retour pour toujours, ou finiront-ils par repartir après une saison ou deux.