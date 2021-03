Indira Varma Cast dans un rôle inconnu dans la série Disney + ‘Obi-Wan Kenobi’

L’intrigue s’épaissit en ce qui concerne le prochain Obi-Wan Kenobi série sur Disney +, car il a été annoncé qu’Indira Varma a rejoint le casting dans un rôle inconnu.

Alors que l’intrigue du Obi-Wan Kenobi La série a été presque complètement cachée, nous savons maintenant que le casting sera rejoint par Indira Varma (Ellaria Sand dans Jeu des trônes) dans un rôle actuellement inconnu.

Étant donné que le rôle de Varma dans la série est complètement inconnu, il existe une grande variété de rôles qu’elle pourrait jouer dans la série. Une théorie que j’ai vue faire le tour suggère qu’Indira Varma pourrait jouer la duchesse Satine, la sœur de Bo-Katan et la seule femme qu’Obi-wan ait jamais aimée dans les flashbacks. Elle pourrait également jouer quelqu’un avec qui Obi-wan se lie d’amitié pendant son exil sur Tatooine. Et je suggérerais également la possibilité qu’Indira Varma joue un méchant dans la série, peut-être en tant qu’inquisiteur auparavant invisible chargé par Vader de chasser Obi-wan. Nous savons que Hayden Christensen reprend son rôle de Vader pour la série, donc ce n’est pas tout à fait hors du domaine du possible.

Quel que soit le rôle qu’Indira Varma finit par jouer, elle fera un bel ajout à la série, car elle était l’une de mes parties préférées de Jeu des trônes tandis que son arc de caractère durait.

J’espère que nous aurons bientôt plus de détails sur le rôle qu’Indira Varma jouera dans le Obi Wan Kenobi et qui la rejoindra.