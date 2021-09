Histoires des 8 enfants qui sont morts le 11 septembre

Ce week-end marque le 20e anniversaire de l’attaque du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, un jour qui a changé le pays à jamais.

Près de 3000 personnes sont mortes dans les attentats du 11 septembre contre les tours jumelles, le Pentagone et du vol 93, qui s’est écrasé en Pennsylvanie.

Le 11 septembre est connu comme un jour de deuil et de tristesse car tant de personnes sont mortes, dont huit enfants dont les histoires sont souvent oubliées.

L’âge des enfants variait de 2 à 11 ans et on ne peut qu’imaginer à quoi ressemblaient leurs derniers moments alors qu’ils venaient sur le vol d’enfants innocents et heureux et sont morts dans l’horreur et la peur.

Ce sont les histoires des 8 enfants qui sont morts dans les attentats du 11 septembre.

Christine Lee Hanson

Christine avait 2 ans lorsqu’elle s’est dirigée vers le vol 175 de United Airlines à Boston en direction de la Californie. Elle était originaire de Groton, Massachusetts.

Christine était considérée comme une bambin brillante et occupée, car on la trouvait souvent en train d’aider son père dans le jardin car il était un jardinier actif. Elle parlait aux fleurs et aux arbres qu’ils plantaient ensemble.

Elle se dirigeait vers Los Angeles alors que ses parents Peter, 32 ans, et Sue Kim Hanson, 35 ans, planifiaient son premier voyage à Disneyland. C’était aussi son premier voyage en avion.

Son père Peter a pu appeler le grand-père de Christine, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, Lee Hanson, et lui faire ses adieux au nom de sa famille et de lui.

La petite Christine était la plus jeune des enfants à mourir.

David Gamboa-Brandhurst

Sur le même vol, David Gamboa-Brandhurst, 3 ans, rentrait chez lui à Los Angeles, en Californie, avec son « papa » et son « coquelicot » après un voyage amusant en famille à Cape Cod.

David aimait Legos, ses cousins ​​et assister à son cours de natation hebdomadaire. Il était un amoureux des légumes car il a même choisi de manger des tomates cerises sur un gâteau et une crème glacée lors de la fête d’anniversaire d’un cousin, selon sa tante Jeannie Merwin.

Il était sur le vol 175 avec ses deux pères Daniel Brandhorst, 42 ans, et Ronald Gamboa, 33 ans.

Juliana Valentine McCourt

Juliana Valentine McCourt, 4 ans, était originaire de Newton, Massachusetts. Sa mère Ruth McCourt était une ancienne mannequin qui a émigré d’Irlande aux États-Unis en 1973 et a épousé son père David McCourt en 1994.

Juliana voyageait avec Ruth en vacances dans le sud de la Californie. Ruth avait prévu de diviser leur semaine entre le Deepak Chopra Center for Well Being et Disneyland.

Le frère de McCourt, Ron Clifford, un vendeur de logiciels, se trouvait dans la tour nord lorsque le vol 11 s’est écrasé et il a réussi à sortir du bâtiment en trébuchant pour assister au crash du vol 175 dans la tour sud. Il ne le savait pas à l’époque, mais cet avion avait sa petite nièce Juliana et sa sœur Ruth à l’intérieur.

« Je pense que lorsque j’étais sur le sol en train de réciter la prière du Seigneur … lorsque le deuxième avion a frappé, d’une manière étrange, Ruth m’a peut-être guidé hors de là », a déclaré Clifford à ABC News à l’époque.

La meilleure amie de Ruth, Paige Farley-Hackel, était sur le vol 11 à destination de Los Angeles, le premier avion à s’écraser.

Les trois avaient prévu de se rencontrer en Californie parce que Paige et Ruth avaient prévu de surprendre Juliana avec le voyage à Disneyland.

Selon la notice nécrologique du père de Juliana, David McCourt a travaillé avec la famille Cuomo pour aider à fonder BRAVE Juliana, un programme de HELP USA, dont le but est d’apprendre aux enfants à vivre sans haine, sans violence et sans résolution de conflits.

Son père est devenu une voix reconnue apparaissant à la télévision avec Diane Sawyer, Larry King, Connie Chung et bien d’autres, gardant vivant le souvenir des bien-aimées Juliana et Ruth.

Bernard Curtis Brun II

Bernard Curtis Brown II, 11 ans, était l’un des trois brillants élèves choisis par National Geographic comme l’un des trois élèves de sixième année de la région de Washington, DC, pour partir à l’aventure éducative dans le sanctuaire marin des îles Anglo-Normandes au large de la Californie. côte.

Les collégiens étaient accompagnés de leurs enseignants et d’employés de la National Geographic Society sur le vol 77, qui s’est écrasé sur le pentagone, où son père travaillait également mais était à une sortie de golf ce jour-là.

Bernard a été félicité pour son orthographe et son dessin. On disait qu’il avait le goût de vivre.

Selon sa mère, Bernard « a vécu pour aller à l’école » et aimait le basket-ball. Au cours de la même année, il venait d’acheter une paire de baskets Air Jordan et portait les chaussures le 11 septembre.

Son père dit que son fils craignait de prendre l’avion avant le voyage et le couple a même parlé de ce qui pourrait se passer dans l’avion.

« Pour être honnête, nous avons parlé de la mort. Et je lui ai juste dit: » N’aie pas peur. … Écoutez simplement ce que les gens vous disent et les instructions. Tout ira bien, tout ira bien. ‘ Il a dit : ‘Papa, j’ai peur’ et j’ai dit : ‘Hé, n’aie pas peur, n’aie pas peur de mourir. Parce que nous allons tous mourir un jour. »

Asie Coton

Également élève de 6e et âgée de 11 ans, Asia Cotton était une autre élève sélectionnée par National Geographic pour participer au voyage éducatif.

Le père d’Asia, Clifton Cottom, a dit qu’elle était une vraie charmeuse qui s’efforçait de grandir.

Asia avait une passion et un talent pour les sciences et les mathématiques. Elle rêvait de devenir pédiatre et aimait danser, sauter à la corde à la double hollandaise.

Sa mère Michelle dit : « Dieu avait un appel beaucoup plus élevé pour elle. Il a pris un enfant qui l’aimait tout simplement et avait une foi aveugle en lui. Comme la plupart des enfants croient au Père Noël, cet enfant croyait en Dieu. Qui de mieux pour montrer au monde Jésus que par un enfant ? »

En 2014, la famille d’Asia a co-écrit un livre à sa mémoire intitulé « Asia’s New Wings » sur les personnes que l’Asie a touchées pendant son séjour sur terre. Dans le livre, la famille d’Asia se souvient qu’elle était toujours occupée, toujours positive et toujours impliquée dans cette activité ou une autre.

La famille Cottom a également mis en place un programme de bourses pour aider les enfants à s’enthousiasmer et à se renseigner sur l’éducation et la science. Clifton Cottom a également commencé à entraîner et à encadrer d’autres filles d’âge scolaire de la communauté après la mort d’Asia.

Rodney Dickens

Rodney était le dernier des trois enfants choisis pour faire le voyage en Californie. Il avait aussi 11 ans. Ce voyage était la première fois de Rodney dans un avion.

Le Washington Post a rapporté que Rodney était un enfant intelligent, faisant toujours le tableau d’honneur, lisant et aimait jouer à des jeux informatiques et jouer avec ses quatre frères et sœurs.

Selon sa tante Cynthia Dickens, ce qu’il préférait au monde était de regarder la lutte professionnelle à la télévision. Il veillerait dans sa famille et sa grand-mère.

L’un de ses camarades de classe de l’époque, Angelo Bynum, qui est allé à l’école élémentaire de Ketcham, a déclaré que Rodney était « une personne gentille et gentille qui aimait Pokemon » et « aidait les autres à faire leurs devoirs s’ils ne le comprenaient pas ».

Dana et Zoé Falkenberg

Dana, 3 ans, et Zoe, 8 ans, sont décédées sur le vol 77 avec leurs parents, Charles Falkenberg, ancien ingénieur de la NASA, et leur mère, Leslie Whittington, professeur d’économie de 45 ans.

Zoe aurait été l’une des meilleures élèves de son école University Park Elementary School, à University Park, dans le Maryland. Elle était une jeune fille active dans Girl Scouts, qui aimait aussi le ballet, était une adepte des livres Harry Potter et membre de l’équipe de natation de son école. Elle avait beaucoup de gens comme ses amis et ses coéquipiers qui l’aimaient beaucoup.

Dana était une adorable enfant aux cheveux bouclés et les amis de la famille ont dit qu’étant née un peu plus tard dans la vie de ses parents, elle était considérée comme une enfant miracle.

Dana aimait aussi l’école maternelle et était une aspirante nageuse comme sa sœur qui prenait des cours de natation dans un YMCA local.

La famille en était à la première étape de son voyage en Australie, où la mère de la jeune fille suivrait une bourse de recherche d’un semestre à l’Université nationale australienne de Canberra pendant deux mois.

La famille avait raté leur vol de correspondance, alors ils sont montés à bord du vol 77 d’American Airlines à Washington sans savoir la dévastation à venir.

Les filles possédaient une impressionnante collection d’animaux en peluche et la plupart de leurs jouets avaient été mis en réserve en prévision du séjour de la famille à l’étranger.

Leur grand-père, le Dr Horace C. Whittington, s’est accroché à deux animaux en peluche des filles et, lorsqu’il est décédé, le dinosaure papa aux couleurs aigue-marine de Zoe et l’ours en peluche de Dana. Sa femme Natalie Whittington les a mis de côté pour le musée du 11 septembre en 2015.

Même si nous ne connaissons pas tous les détails de ces enfants inspirants et brillants, nous pouvons honorer leurs souvenirs chaque année le 11 septembre et faire connaître leurs noms.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre le zodiaque, l’amour et les relations, et la culture pop.