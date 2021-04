Il n’est peut-être pas strictement nécessaire que toutes les applications ressemblent à Clubhouse

Vous souvenez-vous quand toutes les applications voulaient avoir des histoires? Bon temps. Maintenant, vous avez des histoires éphémères même sur LinkedIn, car oui, pourquoi pas. Les histoires étaient le format à la mode, ce que tout le monde utilisait pour partager des photos de plats combinés sur Instagram ou tout ce qui était partagé sur Twitter Fleets, et toutes les plateformes ont adopté le format.

Mais le monde change, les gens changent et maintenant ce qui est cool, c’est l’audio. Parce que c’est comme ça que les réseaux sociaux s’adaptent ou meurent. Le fait est que maintenant, ce qui est cool, c’est Clubhouse, un réseau social qui, bien qu’il ne soit disponible que sur iOS, frappe une mauvaise chose. Évidemment, maintenant toutes les plateformes veulent être ou imiter Clubhouse Et peut-être, juste peut-être, ce n’est pas vraiment nécessaire.

Il n’est pas non plus nécessaire que toutes les applications aient de l’audio en direct

Une chose qui me frappe vraiment, c’est que l’audio en temps réel est plus ancien que la marche en avant. En d’autres termes, c’était en 1899 lorsque Guglielmo Marconi, utilisant une invention de Nikola Tesla, fait la première communication sans fil d’Angleterre vers la France. Un peu plus tard, en 1901, la première communication transocéanique a été faite. Allez, l’audio en direct a ses années.

Cependant, Clubhouse a dû venir pour le rendre à nouveau à la mode. Ou plutôt, pour lui donner ce point « live » qui manquait à l’audio, car ce n’est un secret pour personne que la consommation de podcasts a beaucoup augmenté ces dernières années. Le problème avec ce format est que ce n’est ni en direct ni interactifÀ moins qu’il ne soit enregistré en direct sur Twitch, par exemple.

Clubhouse permet exactement cela: X personnes se rencontrent dans une pièce et autant de personnes rejoignent cette pièce et écoutent ce qu’elles ont à dire. Sur le papier, c’est intéressant et la vérité est que vous pouvez en profiter, mais cela fonctionne parce que c’est nouveau et parce que c’est un réseau social dédié uniquement et exclusivement à cela. Le problème est lorsqu’une application qui a déjà des fonctions au-delà de ses possibilités ajoute de l’audio en direct parce que c’est ce qu’elle joue.

Et là, nous avons plusieurs exemples tels que Telegram et les salles audio dans les chaînes / groupes publics, Instagram avec ses émissions à quatre personnes, Twitter avec Spaces et même LinkedIn, qui veut aussi des salles audio. Même Spotify, qui est une application pour écouter de la musique et des podcasts, a racheté les développeurs de Locker Room, un « Clubhouse pour le sport », pour lancer sa propre alternative. On dit même que Facebook travaille sur sa proposition!

Parce que vous savez ce qui convient à une application qui a un million de fonctions dont trois sont très bien utilisées? Ajouter une autre fonction qui, dans la pratique, sera reléguée au second plan. Et pourquoi le font-ils? Excellente question. De mon point de vue, les raisons sont les suivantes:

Peur d’être laissé pour compte: Si maintenant tout le monde consomme de l’audio en direct, il est possible que les utilisateurs d’une application qui ne dispose pas de cette fonction arrêtent de passer du temps dans cette application et considèrent qu’elle est devenue ancienne. Conserver l’utilisateur: Si vous avez deux influenceurs qui parlent d’un sujet dans une application, les utilisateurs resteront là pour écouter ce qu’ils ont à dire. Plus de temps dans l’application, plus de publicités consommées, plus de revenus potentiels pour l’entreprise.

Ce sont évidemment des raisons légitimes, mais elles conduisent à la question suivante: Est-il vraiment nécessaire que toutes les applications aient les mêmes fonctions? Ce n’est peut-être pas si mal que Twitter se concentre sur le texte, qu’Instagram se concentre sur la photographie, que TikTok se concentre sur les viraux et que Clubhouse se concentre sur l’audio. Ce n’est peut-être pas mal qu’il y ait une certaine diversification et que les applications ne submergent pas l’utilisateur avec des fonctions infinies qu’il n’utilisera peut-être pas, et peut-être seulement.

Et avec cela, je ne veux pas dire que Clubhouse ne doit pas être compétitif, loin de là. Là, nous avons Stereo, qui va aussi fort. Je dis simplement qu’il n’est pas nécessaire de tout atteindre, que si dans une plateforme, une application ou un réseau social, appelez-le comme vous voulez, cela n’a pas beaucoup de sens de mettre des salles audio en direct, rien ne se passe. D’accord, rien ne se passe si Excel, mon réfrigérateur ou la corbeille Windows ne disposent pas de salles audio. Vraiment, rien ne se passe.