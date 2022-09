Une autre Wanda ? Elizabeth Olsen Stunt Double, CC Ice, partage le docteur Strange dans le multivers de la folie BTS Footage

Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, la sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) joue un rôle important. Après avoir été corrompue par le Darkhold, elle accède à un niveau de pouvoir jamais vu. Au fur et à mesure que le film progresse, non seulement elle domine les forces défensives mystiques de Kamar-Taj, mais elle pénètre également dans une dimension alternative lorsqu’elle possède une variante de Wanda et utilise le corps pour mettre en solo une équipe de niveau Avengers appelée « The Illuminati ». » Maintenant, la double cascadeuse d’Olsen, CC Ice, a partagé des images des coulisses montrant son travail sur les cascades lors de l’un des décors clés du film: Wanda in Socks vs The Blink and You Miss Them Illuminati.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les Illuminati peuvent être considérés comme l’équivalent de « The Avengers » sur Terre-838, où Wanda poursuit Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et America Chavez (Xochitl Gomez) lors du deuxième acte de Multivers de la folie. Les Illuminati se composent de visages familiers (et moins familiers). Par exemple, le premier membre que nous rencontrons est une variante du baron Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), le sorcier suprême de Earth-838, qui utilise un thé drogué pour capturer Strange et America. Dans les scènes suivantes, on croise également Captain Carter (Hayley Atwell), une variante de Captain America, et une variante de Captain Marvel, la Maria Rambeau, interprétée par Lashana Lynch, edition. De plus, la liste comprend également deux capitaines de Starfleet. Il y a Anson Mount, qui revient enfin en tant que Blackagar Boltagon (ou « Black Bolt », pour les occasionnels), et il y a aussi Sir Patrick Stewart, qui reprend le rôle du professeur Charles Xavier.

Cependant, malgré leur pedigree impressionnant, la sorcière écarlate expédie chaque membre avec une efficacité rapide et sinistre. ​​​​​​Pourtant, en contraste frappant avec le massacre brutal qu’elle commet, Wanda porte une tenue causale pendant la bataille – une chemise confortable et un pantalon bleu uni. En effet, la sorcière écarlate a utilisé la marche des rêves pour posséder la variante Earth-838 Wanda, qui passait une nuit de glace avec ses enfants lorsque sa conscience a été subsumée.





CC Ice discute de la préparation pour le rôle

Glace CC

Maintenant, pour mieux voir Wanda combattant le capitaine Carter, les fans peuvent visionner les images des coulisses de la bataille. Les séquences de cascades publiées par Ice présentent des recoupements entre la version finale de la scène de combat et les séquences de cascades, qui se déroulent au milieu d’une mer d’écrans verts et comprennent des fils visibles pour assurer la sécurité des interprètes tout en faisant les cascades. Cela ne fait que souligner la quantité impressionnante de travail nécessaire pour donner vie à la magie de l’univers cinématographique Marvel.

Glace racontée Saint Louis en direct que lors de l’exécution de ces cascades, son défi n’est pas la physique du mouvement mais faire les scènes comme Olsen les ferait. « Je prends très au sérieux le respect à lui accorder et à son personnage », a déclaré Ice. « Donc, quand j’en fais partie, ce n’est pas moi, ce n’est pas mon personnage que je fabrique, c’est son personnage. Alors j’essaie d’apprendre à marcher comme elle, à jouer comme elle, avec ma touche spéciale avec les morceaux d’action, [but] Je n’essaie jamais d’injecter mes propres pensées ou sentiments à ce sujet. »