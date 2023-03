The Unheard, nouveau film d’horreur mettant en vedette Lachlan Watson de Chucky, sort une bande-annonce

Bande-annonce du prochain film d’horreur L’inouï est sorti. Il met en vedette Lachlan Watson dans le rôle de Chloe Grayden, une jeune de 20 ans qui subit un essai clinique de stade 1 pour inverser la perte auditive, ce qui n’était pas possible jusque-là. Au début, Chloé est ravie de pouvoir expérimenter tous les sons que les entendants tiennent pour acquis, comme les casseroles qui claquent, les sodas pétillants et le pop-corn qui éclate. Il n’y aura sûrement pas d’effets secondaires nocifs.

Bien sûr, il y a des effets secondaires nocifs. L’inouï est un film en première sur Shudder. Vous savez que les choses sont sur le point de mal tourner. Vous voyez, la mère de Chloé a disparu quand elle était jeune, ce qui, dans la bande-annonce, dit-elle, est « la dernière fois que je me souviens d’avoir vraiment entendu quelque chose ». Bientôt, Chloé commence à avoir des hallucinations auditives concernant sa mère. Il a également été démontré que ses oreilles saignent, bien qu’il ne soit pas clair si cela provient de l’opération ou de quelque chose d’auto-infligé.

D’après Bloody Disgusting, L’inouï était initialement censé être réalisé par Chris von Hoffmann, qui dirigeait auparavant Fête des monstres. Ce dernier était un film à suspense mettant en vedette Sam Strike, Erin Moriarty, Julian McMahon et Lance Reddick sur un groupe de voleurs qui écrasent une fête de tueur en série. Cependant, L’inouï a été réalisé par Jeffrey A. Brown, qui avait déjà fait équipe avec Shudder.

L’inouï a été produit par le label Untapped, Andrew D. Corkin et Theo James. Sa sortie est prévue sur Shudder à partir du 31 mars 2023. L’inouï sera diffusé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Brown l’a déjà dit dans une interview avec Date limite:

« Je suis plus que ravi de travailler à nouveau avec Shudder. Nous avons eu une expérience fantastique avec THE BEACH HOUSE et je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager THE UNHEARD avec ses membres. Notre distribution et notre équipe ont livré un travail époustouflant. et j’ai hâte que le public fasse notre voyage dans les royaumes étranges entre la vie et la mort, le silence et le bruit ! »