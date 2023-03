The Batman – Part II commencera ses enregistrements fin 2023

La suite »Batman – Partie II », qui reverra Robert Pattinson en tant que Dark Knight, a déjà confirmé la date de début de ses enregistrements. Le producteur exécutif de »The Batman », michel uslana confirmé sur son Instagram que le tournage du film débutera le 23 novembre de cette année.

Le message d’Uslan était accompagné d’une image du logo du film original, de nombreux fans montrant leur enthousiasme à l’idée de voir la suite bientôt. Uslan s’est caractérisé par le fait d’avoir les droits de Batman dans différentes productions de Warner Brosdonc le début du tournage à cette date est plus que confirmé.

Avec » The Batman » étant un succès au box-office, la suite a eu une production plus qu’assurée, bien qu’elle n’ait été officiellement confirmée qu’en décembre de cette année par les responsables de DC Studios, James Gunn et Pierre Safranconfirmant sa date de sortie pour le 3 octobre 2025.

anciennement gérant Matt Reeves Il a dit que la suite était déjà bien en production, avec un scénario écrit avec son partenaire Mattson Tomlin. Cependant, Pattinson est le seul acteur confirmé à revenir dans la suite.

Les co-stars Zoë Kravitz, Jeffrey Wright et Andy Serkis réapparaîtraient comme leurs personnages respectifs, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. De plus, on s’attend à ce que barry keoghan et Colin Farrell apparaissent comme les méchants Joker et le Pingouin.

» The Batman » est le dernier redémarrage sur grand écran du personnage emblématique de DC. Alors qu’il était à l’origine destiné à être un film mettant en vedette Ben Affleck et ayant un lien avec les films » Justice League », Reeves a décidé de reprendre le projet après qu’Affleck l’ait abandonné, cherchant à être une histoire totalement différente.

Le film place les téléspectateurs dans un univers entièrement à part des autres films de DC, à la suite de Burce Wayne alors qu’il combat le crime à Gotham City quelques années seulement après avoir repris le flambeau de Batman. Ici, nous le voyons combattre le Riddler, un tueur en série masqué joué par Paul Dano.

»The Batman – Part II » sortira en salles le 3 octobre 2025.