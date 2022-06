« Intimacy », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Situé à Bilbao, « Intimité» suit l’histoire de Malen, une femme politique à l’avenir prometteur qui voit sa vie s’effondrer morceau par morceau après la fuite d’une sex tape filmée sans son consentement. Lorsque la vidéo devient pertinente dans la presse, elle devient le catalyseur de l’histoire de quatre femmes qui doivent définir ce qui appartient à la vie privée et publique.

La série espagnole Netflix est réalisé par Jorge Torregrossa García (« Fariña », « Elite »), Ben Gutteridge, Marta Font et Koldo Almandoz, et écrit par Verónica Fernández (« Santo », « Hache ») et Laura Sarmiento (« Matadero », « La Zona ”).

Itziar Ituño dirige le casting complété par les actrices Patricia López Arnaiz, Emma Suárez, Verónica Echegui, Ana Wagener et Yure Nogueiras.

Les huit épisodes de la première saison de « Intimité» créé en Netflix uniquement le vendredi 10 juin 2022mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« INTIMITÉ », AURA-T-IL UNE SAISON 2 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, la série a une fin fermée, c’est-à-dire qu’il est peu probable que l’histoire de Malen, Bego, Alicia et Leire continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin de la première saison de « Intimité« , Alicia concentre son énergie à démasquer le cerveau derrière la fuite de la vidéo et l’attaque contre César. Pendant ce temps, Malen prend une décision capitale dans sa carrière. Bien que les protagonistes parviennent à gagner la bataille, il y a toujours des femmes dans la même situation et Malen en est consciente.

La dernière scène suggère que Malen n’est pas entièrement satisfait de l’issue de son affaire, donc la série de Netflix J’ai pu partir de ce moment pour allonger le récit de la lutte des protagonistes et de bien d’autres femmes.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient évoqué une éventuelle deuxième série d’épisodes, si la fiction a le soutien du public et des critiques, elle pourrait obtenir de nouveaux épisodes.

Alors oui Netflix renouvelle »Intimité” pour une deuxième saison, il est possible que les nouveaux épisodes soient diffusés en première sur la plateforme de streaming en 2023.