Le film de renaissance de Teen Wolf confirmé avec le retour de la distribution originale

Les rumeurs sont vraies. Loup adolescent est de retour et Paramount+ réalise un nouveau film de revival avec des membres de la distribution originale.

Depuis Loup adolescent terminé après six saisons en 2017, les fans ont désespérément besoin que le spectacle surnaturel revienne. L’année dernière, Tyler Posey et Dylan O’Brien ont révélé qu’ils seraient tous les deux intéressés à reprendre leurs rôles dans un redémarrage. Tyler a tweeté MTV pour demander une « Réunion du lycée Teen Wolf » et Dylan a déclaré qu’il « sauterait sur l’occasion » d’un renouveau.

Maintenant, c’est en train de se produire. Paramount+ fait un Loup adolescent film et il semble que Tyler et Dylan y participeront.

Prenant sur Instagram samedi (25 septembre), Tyler Posey a partagé une vidéo d’annonce pour le film avec la légende : « Sup ». La vidéo montre le texte : « Un loup hurle pour signaler son emplacement au reste de la meute. »

Il montre ensuite un éventail de tweets de fans mendiant Loup adolescent revenir avant de révéler que Teen Wolf : le film arrive officiellement à Paramount+ en 2022.

Variety a depuis confirmé que Loup adolescent le créateur Jeff Davies écrira et produira le film de revival. La description de l’intrigue se lit comme suit: « Un mal terrifiant est apparu. Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, rassemble à la fois de nouveaux alliés et réunit des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant auquel ils ont été confrontés. «

Non seulement cela, mais Variety a révélé que les membres de la distribution originale seront également à l’affiche du projet. Tyler Posey reviendra en tant que Scott, et les fans pensent également que Dylan O’Brien reprendra le rôle de Stiles, sur la base de ses remarques passées sur le fait de vouloir redémarrer la série. L’année dernière, il a même dit à Variety : « Nous nous reverrons ensemble pour quelque chose à un moment donné. »

Ailleurs, on dirait Holland Roden (Lydia), Colton Haynes (Jackson), Shelley Hennig (Malia), Cody Christian (Theo), Dylan Sprayberry (Liam), Melissa Ponzio (Melissa), Linden Ashby (Noah), Ian Bohen ( Peter), Khylin Rhambo (Mason) et Ryan Kelley (Jordan) seront tous de retour. Ils ont chacun fait référence à la bande-annonce sur les réseaux sociaux.

Bien que Dylan n’ait pas reconnu publiquement la bande-annonce, il a aimé les tweets sur le film, il semble donc probable qu’il soit impliqué.

Dans l’état actuel des choses, la date exacte et la liste officielle des acteurs n’ont pas encore été révélées pour le projet. Nous vous informerons dès qu’il y en aura un.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous excité pour Teen Wolf: The Movie?

