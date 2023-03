« L’agent taupe » : ce que l’on sait de la série Netflix basée sur le documentaire chilien

Après un mois de négociations, Netflix a conservé les droits de la série basée sur le documentaire chilien « El agente topo », qui a été réalisé par Maite Alberdi et a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage documentaire en 2021.

La personne en charge de diriger le nouveau projet de la plateforme de streaming populaire est Mike Schur, le co-créateur de « The Good Place », « Brooklyn Nine-Nine » et « Parks and Recreation ». Tandis que, ted danson assume le rôle principal dans la comédie.

Pour l’instant, on sait que aura un total de huit épisodes. De plus, Schur et Morgan Sackett sont producteurs exécutifs via Fremulon de Schur et David Miner via 3 Arts Entertainment. Maite Alberdi et Marcela Santibañez sont les productrices exécutives de Micromundo Producciones avec Julie Goldman et Christopher Clements de Motto Pictures.

Ted Danson est le protagoniste de la série Netflix basée sur le documentaire « The Mole Agent » (Photo : AFP)

QU’EST-CE QUE « L’AGENT MOLE » ?

D’après le descriptif de la série qui n’a toujours pas de titre« Charles, un retraité, retrouve un nouveau souffle lorsqu’il répond à une annonce IP et devient une taupe dans une enquête secrète.”.

Alors que dans le documentaire chilien, un détective nommé Rómulo engage Sergio, un veuf de 83 ans, pour une mission d’infiltration qui le conduit à infiltrer une maison de retraite pour voir si le personnel maltraite les résidents.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA TAUPE AGENT »

Jusqu’à présent, le seul acteur confirmé est ted dansonconnu principalement pour avoir incarné Sam Malone dans la série « Cheers », le Dr John Becker dans « Becker », DB Russell dans « CSI : Crime Scene Investigation » et « CSI : Cyber ​​», et Michael dans « The Good Place ».

L’acteur américain de 75 ans incarnera Charles, le retraité qui deviendra une taupe dans la prochaine série Netflix.

Mike Schur et Ted Danson se sont retrouvés après quatre saisons de « The Good Place » sur NBC, qui a valu à Danson trois nominations aux Emmy pour l’acteur principal dans une série comique.