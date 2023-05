« The Sumo Apprentice » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

KUSMI TEA Ensemble à thé glacé Carafe noire - Ensemble à thé glacé avec une carafe, 2 verres à cocktail et 2 boîtes de 6 sachets d'AquaFrutti et AquaSummer - Kusmi Tea

Cet été, il va faire chaud, très chaud même ! Mais pas de panique : Kusmi a pensé à tout et a regroupé les indispensables pour une pause glacée bien méritée.</p> Un ensemble à thé glacé qui se compose de :<br></p> •une carafe à thé glacé T.Totem noire d’une contenance d’1L en verre borosilicate qui vous permettra d’infuser votre thé ou infusion en seulement quelques étapes</p> •<span style="font-weight: bold;"> un étui de 6 grands sachets pour carafe d’<span style="font-weight: bold;">AquaFrutti, une infusion bio qui associe hydratation et plaisir avec ses notes acidulées d’hibiscus, et ses douces saveurs de pomme, cassis et baies de goji</p> •un étui de 6 grands sachets pour carafe d’<span style="font-weight: bold;">AquaSummer, une eau de fruits bio aux saveurs pêche-abricot grâce à qui vous garderez au fil des saisons un goût de farniente et de fruits ensoleillés </p> •2 verres à cocktail de 32 cL, qui apporteront une touche d’élégance à votre été Avec la carafe T.Totem, vous n’aurez que quelques étapes à suivre pour préparer votre infusion ou thé glacé :</p> • Remplissez votre carafe d’eau frémissante (à un peu plus de la moitié) et plongez-y le sachet de la recette de votre choix</p> • Vous n’aurez ensuite qu’à laisser le mélange infuser quelques minutes puis à y ajouter une quantité importante de glaçons</p> • Une fois votre boisson refroidie, vous n’aurez plus qu’à la déguster ! <span style="text-decoration-line: underline;">Matériaux :</p>Carafe :</p> • Matériaux : verre borosilicate, filtre en acier inoxydable, joint en silicone et couvercle en ABS</p> • Dimensions : H 250 x Ø 100 mm</p> • Poids : 460 gr</p> • Conditions d’utilisation : lavage main recommandé, pas de micro-ondesVerre :</p> • Matériaux : verre sodocalcique</p> • Dimensions : H 150 x Ø 80 mm</p> • Conditions d’utilisation : compatible lave-vaisselle, pas de micro-ondes </p>