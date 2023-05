M. Inbetween est sur Netflix ? Où regarder la série en ce moment

streaming

La série Mr. Inbetween a gagné en popularité ces dernières années, nous vous dirons donc ici où vous pouvez la trouver aujourd’hui.

Monsieur Entre-deux est une série télévisée australienne créée, produite par et mettant en vedette Scott Ryan qui est sorti en 2018 comme source d’inspiration pour le film Le magicien. Lors de sa diffusion, il a reçu un excellent accueil de la critique et du public, c’est pourquoi il a réussi à se terminer en 2021 avec un total de trois saisons. Si vous cherchez où le voir, nous vous le dirons.

Sa prémisse suit Ray Shoesmith, un tueur à gages qui gagne sa vie en équilibrant ses activités criminelles avec ses obligations envers ses amis et sa famille. Il essaie d’être un père pour Brittany, un petit ami aimant pour Ally et un bon gardien pour son frère malade Bruce. Il couvre également son ami Gary si nécessaire et suit les ordres de son patron Freddy. En traitant les criminels et les monstres de manière violente, ce comportement affecte leurs relations.

+M. Inbetween est sur Netflix ?

Étant un contenu qui a augmenté son phénomène au fil des années, on s’attendrait à ce qu’il fasse partie de la plateforme la plus populaire, mais il faut vous dire qu’il n’est pas sur Netflix. Comme il s’agit d’une production qui a été diffusée sur les chaînes FX et Fox Premium, devenues la propriété de Disney, Vous pouvez actuellement regarder la série Mr. Inbetween sur le service de streaming Star+ en Amérique latine et Disney+ en Espagne.

Sur les plateformes, vous trouverez les trois saisons et un total de 26 épisodes. Ils sont dirigés par Scott Ryan, Justin Rosniak, Brooke Satchwell, Nicholas Cassim, Chika Yasumura, Damon Herriman, Natalie Tran et Jackson Tozer. Vous verrez également Firass Dirani, Benedict Hardie, Matt Nable, Edmund Lembke-Hogan, David Michod, Kriv Stenders et Ben Oxenbould en tant qu’invités.

Les principaux éloges reçus de la critique correspondent à son scénario et à ses performances. Sur le site Web de Rotten Tomatoes, il a obtenu un taux d’approbation de 90 %, basé sur 20 avis mentionnant : « Le montage familier est vite pardonné grâce à sa tension experte et à la performance envoûtante de Scott Ryan ». Sur Metacritic il a obtenu une note de 75/100, avec des avis plus que favorables.

